Congreso de la República debate si invita al premier Aníbal Torres a responder sobre sus recientes declaraciones

Debaten invitación de Aníbal Torres al Parlamento.

Minuto a minuto

19:09 El parlamentario de Renovación Popular, José Cueto, le pidió a la presidenta del Legislativo a pasar de una vez a la votación. “Invitamos al premier porque está azuzando al pueblo. El señor Torres es culpable con su exabrupto verbal. Busca que nos enfrentemos entre todo los peruanos. Quiere diálogo pero no lo da. Solo hacen un show ante las cámaras y el único que tiene la culpa acá de todo esto es el señor Torres. Es el colmo que estemos en este plan”, manifestó.

19:07 El congresista de Fuerza Popular, Hernando Guerra, dejó en claro que no es “golpista”. “Acá no hay ningún golpista señor congresista. No soy golpista y nadie de acá es golpista. Analice su cerebro. Acá somos demócratas”, respondió en alusión a la intervención de su colega de Perú Libre, Alex Flores.

Previa

Casi a las 7 de la noche, inició el debate si se invita o no al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, de manera inmediata al Congreso de la República para que responda sobre sus recientes declaraciones en las que invocaba a organizaciones sociales a tomar acciones violentas contra la oposición del Parlamento.

“Es lamentable tener que escuchar, ya conocemos al premier que se caracteriza por este tipo de discursos poco pacíficos. Creo que ha sido un exabrupto haber llegado al límite de convocar a estas marchas y azuzar a la población para que vengan prácticamente a atacar al Congreso”, manifestó la titular del Legislativo, Lady Camones.

NOTICIA EN DESARROLLO