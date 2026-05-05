Perú

Brenda Carvalho viaja a Brasil entre lágrimas tras el fallecimiento de su padre Tonny Carvalho: “Una mañana dolorosa”

La artista compartió el doloroso momento en sus redes sociales antes de embarcar junto a Julinho para despedirse de su padre, agradeciendo el cariño de sus seguidores y la solidaridad de sus compañeros

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Collage de dos fotos: a la izquierda, Brenda Carvalho sonriendo junto a su padre Tonny Carvalho; a la derecha, ambos en blanco y negro
Brenda Carvalho comparte emotivas imágenes con su padre Tonny Carvalho, quien falleció recientemente, mientras viaja a Brasil para el último adiós.

Brenda Carvalho atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. La reconocida bailarina y animadora infantil confirmó el fallecimiento de su padre, Tonny Carvalho, ocurrido el lunes 4 de mayo. La noticia sacudió al mundo del entretenimiento peruano y generó una ola de mensajes de apoyo y condolencias de colegas y seguidores de la artista.

La propia Brenda compartió la noticia a través de sus redes sociales con un mensaje cargado de dolor, mientras se encontraba en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez preparándose para viajar de emergencia a Brasil junto a su pareja, el exfutbolista Julinho.

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La bailarina Brenda Carvalho comparte su profundo dolor tras el fallecimiento de su padre, Tonny Carvalho. En un emotivo video, mientras viaja a Brasil, expresa su sentir y agradece el apoyo en este difícil momento. Video: Instagram Brenda Carvalho

"Fue una mañana terrorífica, dolorosa y luchada. Aún no consigo asimilar porque en mi cabeza está mi última videollamada hablando, conversando de su estado de salud y a la vez riéndonos para no pensar. Tal como él era, un Carvalho alegre, divertido, jovial y que no se entregaba fácil", escribió entre lágrimas.

Primer plano de Brenda Carvalho, con gafas de sol oscuras y la boca ligeramente abierta, mostrando una expresión de tristeza. Se observa un techo de estructura metálica al fondo
La bailarina y animadora Brenda Carvalho agradece las muestras de apoyo recibidas por parte de seguidores y colegas.

La bailarina también agradeció las muestras de cariño de sus seguidores, aunque reconoció que el dolor la tiene devastada. “Estoy recibiendo sus mensajes por todos lados, los leo, pero estoy quebrada. Pam y mi Ju están conmigo, no sé cómo será más tarde, pero me duele mucho", expresó en otro video grabado en el aeropuerto, donde se le vio visiblemente afectada antes de embarcar.

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El comunicado del equipo de Brenda

El equipo de trabajo de la artista también emitió un comunicado oficial anunciando la partida de Tonny Carvalho y solicitando respeto y comprensión para la familia durante el proceso de duelo.

“Con el corazón profundamente triste, comunicamos la partida del padre de Brenda Carvalho. Hoy acompañamos a Brenda y a su familia con todo nuestro amor, abrazándolos en este momento de tanto dolor. Sabemos que su luz y su recuerdo vivirán por siempre en sus corazones. Agradecemos de todo corazón cada mensaje de cariño y respeto. Les pedimos comprensión para que puedan vivir este duelo en paz y en la intimidad", señala el documento.

Brenda Carvalho sonríe junto a un hombre, posiblemente su padre, quien también sonríe con gafas de sol, en un entorno verde al aire libre
Brenda Carvalho confirma el fallecimiento de su padre, Tonny Carvalho, y viaja de emergencia a Brasil acompañada de Julinho.

Una batalla de salud que duró más de un año

Tonny Carvalho, quien falleció a los 73 años, venía atravesando una delicada situación de salud desde mayo de 2025, cuando Brenda reveló que su padre se encontraba internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por complicaciones que la artista prefirió no detallar públicamente.

Brenda Carvalho, hace dos años, dedicó un sentido homenaje a su padre por el Día del Padre, con las capturas de diversos momentos juntos y se podía ver la complicidad entre ambos. Video: Instagram Brenda Carvalho

Semanas después, en junio del mismo año, Tonny fue dado de alta y ambos celebraron juntos ante las cámaras. En ese momento, Brenda informó que su padre iniciaría un largo proceso de tratamiento.

Sin embargo, el estado de salud de Tonny Carvalho continuó deteriorándose en los meses siguientes hasta el desenlace fatal de este lunes. La artista, que siempre prefirió mantener la privacidad sobre la salud de su padre, destacó en su mensaje la fortaleza y el carácter alegre de su progenitor hasta el final.

Díptico de Brenda Carvalho y su padre sonriendo. Izquierda: ambos sentados abrazados; Derecha: sentados frente a platos con comida
Tonny Carvalho, padre de Brenda, enfrentó una larga batalla de salud antes de fallecer a los 73 años en Brasil.

El apoyo de sus seres queridos y del mundo del espectáculo

Brenda Carvalho no está sola en este momento. Su pareja, Julinho, y su asistente Pam la acompañan en el viaje a Brasil para darle el último adiós a su padre y estar junto a sus familiares.

Desde el mundo del espectáculo, decenas de figuras se sumaron a las condolencias: Tepha Loza, Rosángela Espinoza, Sully Sáenz, Jonathan Rojas, Ezio Oliva, Mario Hart, Adriana Quevedo y Joselito Carrera, entre otros, expresaron su solidaridad con la artista.

Anuncio fúnebre de Antonio Padua de Carvalho con su foto sonriente en la parte superior y detalles del velorio y cremación en un fondo verde oscuro
La artista suspende sus actividades profesionales para acompañar a su familia y procesar la pérdida de Tonny Carvalho.

La partida de Tonny Carvalho deja un vacío profundo en la vida de Brenda, quien lo recuerda como un hombre alegre y lleno de vida hasta sus últimos días. Su equipo ha anunciado que la artista se tomará el tiempo necesario para acompañar a su familia y procesar el duelo antes de retomar sus actividades profesionales.

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