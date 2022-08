Jorge Montoya presentó denuncia constitucional contra Aníbal Torres: “Es como ser traidor a la patria”

Jorge Montoya y Aníbal Torres. (Composición)

El congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, presentó una denuncia constitucional contra el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, por las declaraciones que brindó el pasado 11 de agosto en Palacio de Gobierno, desde donde azuzó a dirigentes sociales a movilizarse hacia Lima para tomar acciones violentas contra la oposición del Parlamento.

“Resulta evidente que las declaraciones y afirmaciones del señor presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vásquez, tienen como objetivo provocar y crear un estado de zozobra, alarma o temor en la población o en un sector de ella ”, dice el documento.

“¿Cómo haría arrodillar a los supuestos golpistas el señor Torres y las personas a las que ha azuzado? ¿Para qué les pide que cada uno puede traer 50 personas más a Lima? Está claro que sus afirmaciones instigan a otras personas para realizar actos contra la seguridad de los edificios públicos, en este caso, el Congreso de la República”, agrega.

Denuncia constitucional contra Aníbal Torres.

Montoya presentó esta acusación constitucional, por los delitos de motín, sedición y terrorismo, mientras en el pleno se votaba a favor de que el primer ministro asista en condición de invitado al Palacio Legislativo para, justamente, responder sobre sus comentarios de hacer “arrodillar” a los “golpistas” del Congreso.

“En el transcurso de la mañana, y el día de ayer, hemos preparado una acusación constitucional contra el premier, porque lo que ha hablado la semana pasada por el presidente son delitos. Han incitado a la subversión a la población, han llamado a la gente para que vengan a Lima y generar un conflicto social, un estallido social”, detalló.

“El presidente está asfixiándose en las denuncias que tiene, y no sabe cómo salir de ellas. Cree que la única manera es crear una confrontación entre peruanos, que no debemos enfrentarnos, debemos caminar el uno junto al otro. Quieren cerrar el Congreso, pero no lo vamos a permitir”, agregó.

Pedro Castillo y Aníbal Torres en Palacio de Gobierno.

Para el legislador, las acciones y comentarios de Torres Vásquez, y de los demás ministros, no pueden quedar impunes porque “generar enfrentamiento entre peruanos es como ser traidor a la patria”, por lo que busca sancionarlo penalmente.

“Vamos a seguir hasta el final el proceso. No la interpelación y la censura, que simplemente son castigos políticos, lo que perseguimos acá son castigos penales. Lo que ha hecho no tiene perdón, tratar de generar una guerra civil no lo vamos a permitir”, aseveró.

“Vamos a sancionar a los responsables y a todos los que siguen en eso, sean del partido que sean, no nos interesa. Queremos la libertad del Perú, no caer en la tiranía, ni tampoco en la corrupción que está rodeando al gobierno por donde se le vea. Parece ser que una banda de asaltantes está tomando el poder”, continuó.

Debaten invitación de Aníbal Torres al Parlamento.

En cuanto a la citación que se le hizo al premier para este jueves 18 de agosto a las 4 de la tarde, el almirante dijo: “Tiene que venir porque está invitado. Mi bancada le preguntará, como le van a preguntar todos para que rinda cuentas sobre lo que ha hecho. En realidad, a mí me interesa poco lo que vaya a hablar. Ya sabemos que vendrá a hacer alguna de sus payadas”, comentó.

¿Qué dijo Aníbal Torres?

Como se recuerda, el pasado 11 de agosto, el premier instó a los dirigentes de diversas organizaciones sociales, que se encontraban a Palacio de Gobierno, a movilizarse hacia la ciudad de Lima para hacer “arrodillar” a los “golpistas” e implantar una nueva Constitución Política.

“Si cada uno con esa energía que tienen, con esa capacidad que tienen, con esa voluntad para defender sus intereses, de sus hijos y de los hijos de sus hijos, que trajeran a Lima 50 personas cada uno. Entonces harían arrodillar a los golpistas, los obligarían a que tengamos una Constitución que beneficie a todos los peruanos y no solamente a una determinada clase, a un sector del poder económico”, expresó.

“Como no han podido políticamente en el Congreso, reunir los 87 votos, ahora entran en convivencia con el sistema de justicia y allí tienen al Ministerio Público. ¿Cómo actúa ahora? Con un extraordinario abuso de derechos, viniendo aquí a interferir las actividades del presidente y del Ejecutivo, sin que la Constitución y la ley lo permitan, pero por el abuso de ciertos fiscales y jueces, con la ayuda por supuesto de la prensa limeña”, subrayó.

