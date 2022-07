Johanna San Miguel responde a cibernauta que la insultó mientras hacía un en vivo en Instagram

Johanna San Miguel encaró a usuario que la insultó en Instagram

Hace unos días, Johanna San Miguel realizó una transmisión en vivo mediante su cuenta de Instagram sin embargo, jamás imaginó que viviría un lamentable momento por parte de un cibernauta que estaba conectado a su transmisión.

Mientras se encontraba interactuando con sus seguidores, la popular ‘Chata’ notó que un usuario le había escrito un insulto. Fiel a su estilo y de inmediato intentó encararlo tratando de unirlo a su transmisión. Como era de esperarse, el usuario no accedió y salió de la red social.

Rápidamente, los usuarios avalaron la actitud de la conductora y criticaron duramente a la persona que venía molestando. Johanna se tomó unos segundos y habló del tema ante toda su audiencia. La presentadora de televisión se mostró molesta con situaciones como estas y encaró de inmediato al sujeto que la venía molestando.

“No me interesa ni un pepino, exacto este hombre es un cobarde, es un estúpido, un poco hombre. Qué vergüenza debe tener su mamá, me muero antes de ser su vieja. Que roche debe tener su mamá. Pone pu**, le digo entra y encima no acepta se va corriendo. Johanna me ha dicho para estar en su vivo. Pirañita es un pirañita”, señaló antes de cortar su transmisión, según mostró el portal Instarándula.

Johanna San Miguel responde a usuario que la insultó en Instagram. (Video: Instarándula)

Como se conoce, Johanna San Miguel tiene un carácter fuerte, por lo que no se amilana ante nadie. Es así que, no tuvo mejor reacción que enfrentar a ese cibernauta que venía molestándola. Pese a no tener ninguna respuesta, con esta acción marcó un precedente ante situaciones similares que podría pasarle durante alguna interacción con su público.

SALIÓ DE ESTO ES GUERRA

El martes 12 de julio, Johanna San Miguel se encontraba conduciendo Esto es Guerra junto a Renzo Schuller como es de costumbre. Sin embargo, en medio del programa la actriz se retiró de forma abrupta ante la sorpresa de los televidentes.

Tras ello, su compañero de set Renzo Schuller informó el motivo de esta salida. Para tranquilidad de los seguidores de San Miguel, se trató de un tema personal. Además, el conductor hizo hincapié en que era necesario mantener la imparcialidad y el respeto pues desde ese momento solo se iba a dedicar a conducir y no a alentar a los combatientes.

Johanna San Miguel abandonó la conducción de Esto es Guerra por temas personales, informó su compañero Renzo Schuller.

“En este momento yo voy a conducir el programa, la chata ha tenido que salir volando por un tema personal. Para que quede claro, en este claro son combatientes y guerreros, yo estoy al medio. Pido respeto para ambos equipos”, señaló Schuller.

Tras lo sucedido, la conductora no se pronunció sobre el hecho ni tampoco lo hizo la producción. Sin embargo, todo indicaba que no se trataba de nada grave debido a que al día siguiente estuvo como invitada en el programa Más Espectáculos y continuó en Esto es Guerra como es de costumbre. Sobre el tema no se habló en el programa.

