Ducelia Echevarría y las polémicas que protagonizó antes de ser suspendida de Esto es Guerra

Ducelia Echevarría fue eliminada de 'Esto es Guerra' por mal comportamiento. (Instagram)

Ducelia Echevarría no está más ‘Esto es Guerra’ por decisión de la producción. La chica reality fue suspendida indefinidamente tras pelearse con la conductora Johanna San Miguel, quien la acusó de abandonar una de las competencias. Sin embargo, esta no es la primera vez que la rubia modelo se enfrenta con sus compañeros de trabajo.

“Yo estoy acá para competir, no para que me hagan un análisis psicológico, así que solamente me voy a dedicar a competir, nada más. A mí nadie me dice qué decir Johanna, tengo 30 años bien puestos, a mí nadie me tiene nada que decir acá en el micrófono”, fueron las palabras que fastidiaron a San Miguel.

Acto seguido, la presentadora de América TV le pidió que repitiera lo que acababa de decir. Ducelia se negó a su pedido y solo dijo en tono sarcástico: “No, no, pon la repetición y ahí lo escuchas”. El ‘Tribunal’ consideró su actitud como una falta de respeto, por lo que anunció su suspensión del reality de competencia.

Ducelia Echevarría le faltó el respeto a Johanna San Miguel. | América Tv

Ducelia vs. trabajadores

Hace pocas semanas, la permanencia de Echeverría estaba en peligro debido a una mala relación con sus compañeros de ‘Esto es Guerra’. Facundo González, Hugo García, Fabio Agostini y Rafael Cardozo revelaron que no se llevaban bien con ella. Sin embargo, lo que sorprendió fue la queja de quienes se encontraban detrás de pantalla.

El ‘Tribunal’ informó que personal del staff médico, producción y maquillaje se habían quejado por interno del comportamiento de Ducelia, quien se mostró impactada por dicha noticia. Para su buena suerte, no llegó a ser eliminada por solo un voto de diferencia. No llegó a disculparse en público por las acusaciones en su contra.

Ducelia Echevarría fue acusada de tener una mala actitud con personal del staff de 'Esto es Guerra'. (América TV)

Ducelia vs. Rosángela

Ambas han tenido sus roces a lo largo de las temporadas. Las cosas se salieron de control en agosto de 2021, cuando Ducelia Echevarría salió en defensa de Alejandra Baigorria. En aquel entonces, la empresaria quería renunciar al programa porque se sentía presionada de votar a favor o en contra de la eliminación de la ‘Chica selfie’.

La pozucina no vio mejor idea que correr tras ella para asegurarle que Rosángela Espinoza estaba intentando perjudicarla. “Eres una mujer súper inteligente. No vas a permitir que esa pend*** te haga perder tu trabajo”, expresó sin saber que los televidentes podían escucharla.

Ducelia Echevarría insultó a Rosángela Espinoza, quien difundió las imágenes en su cuenta de Instagram. (Willax TV)

Ducelia vs. Karen

A inicios de 2020, Ducelia Echevarría se volvió tendencia en Twitter por una tensa discusión con Karen Dejo. En medio de una competencia, hizo comentarios despectivos sobre la edad y peso de su compañera.

“Cállate, Karen. Cuando subas acá te quiero ver, pero es que nadie pesa como tú, por eso no vienes. Nadie tiene tu peso, por eso no vienes querida, los años te pesan. Eso es lo que tú piensas, a ti ninguno te aguanta, por eso estás sola”, expresó.

Pese a las críticas y al enfado de Dejo, la rubia no se mostró arrepentida. “Es que es la verdad, que a ella le ofenda es su problema. Ella se puso a hablar detrás de cámara, a mí no me gusta que hablen detrás de cámara. A ella no le gusta que le digan las cosas en la cara”.

Ducelia Echevarría y Karen Dejo se enfrentaron por comentarios sobre el físico de la bailarina. (América TV)

