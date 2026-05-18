Perú

Preguntas y respuestas sobre el sarampión, la enfermedad que ha puesto en alerta al Perú

La necesidad de fortalecer el aislamiento de casos sospechosos y confirmar diagnósticos oportunos busca limitar la expansión del brote, mientras se recalca la importancia de revisar los esquemas de vacunación en la población infantil

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Un adulto mayor de espaldas recibe una vacuna en el brazo de una enfermera con uniforme celeste y mascarilla, frente a una pared con el logo del Ministerio de Salud de Perú.
En un centro de salud público de Perú, una enfermera administra una vacuna a un adulto mayor, con el logo del Ministerio de Salud visible al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Salud de Perú ha declarado una alerta sanitaria ante el aumento de casos de sarampión en distintas regiones del país. Natalia Vargas Herrera, infectóloga de la institución, explicó en entrevista a canal N que la mayoría de los casos recientes ya no corresponden solo a personas que tuvieron contacto con viajeros, sino que la transmisión ahora ocurre dentro del territorio nacional. Según la especialista, la situación obliga a la población a tomar medidas preventivas, sin recurrir al pánico.

¿Cuáles son los síntomas y cómo diferenciar el sarampión de otras enfermedades?

La infectóloga señaló que el sarampión atraviesa una fase de incubación que puede durar entre siete y veintiún días. Los primeros síntomas suelen confundirse con los de una gripe o influenza: fiebre alta, conjuntivitis, mucosidad abundante (coriza) y tos intensa. Días después, aparece lo que los médicos llaman exantema morbiliforme, es decir, manchas rojizas que inician en la cabeza y se extienden al tórax y al resto del cuerpo en aproximadamente tres días.

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“Lo primero es acudir inmediatamente al centro de salud más cercano, donde podrán definir si realmente se trata de sarampión”, recomendó Vargas Herrera durante la entrevista. Incluso antes de confirmarse el diagnóstico, se deben tomar precauciones para evitar el contagio.

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¿Qué hacer si un familiar presenta síntomas?

La medida inicial es el aislamiento de la persona afectada y el uso de mascarilla simple para el paciente, mientras que quienes conviven con él deben emplear mascarillas N95 o KN95. El objetivo es reducir al mínimo la dispersión del virus, que se transmite por vía aérea, a través de las gotitas respiratorias.

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“El sarampión es una de las enfermedades infecciosas más transmisibles, más que el VIH, el ébola, el covid o la influenza”, destacó la especialista. Una sola persona infectada puede transmitir el virus a entre doce y dieciocho personas a su alrededor.

¿La vacuna protege a todos y es necesaria en adultos?

Vargas Herrera aclaró que la vacunación es la principal herramienta de prevención. La mayoría de los 290 casos confirmados en Perú corresponde a personas no vacunadas. En el caso de los adultos, solo deben vacunarse si no recibieron dos dosis en la infancia o si viven en zonas con transmisión activa.

Funcionarios de Salud acompañaron al presidente durante la inauguración de la jornada nacional. (Foto: Casa Presidencial)
Funcionarios de Salud acompañaron al presidente durante la inauguración de la jornada nacional. (Foto: Casa Presidencial)

“No está indicada la vacunación masiva de adultos en este momento, pero sí es fundamental revisar el carné de vacunación y asegurarse de que los niños reciban ambas dosis”, subrayó la infectóloga en conversación con canal N.

¿Cuándo y cómo se aplica la vacuna contra el sarampión?

De acuerdo con las recomendaciones del Ministerio de Salud, el esquema contempla dos dosis: la primera a los doce meses de vida y la segunda a los dieciocho meses. En contextos de brote, como el actual en algunas regiones de Perú, se está aplicando una dosis extra a niños de seis a once meses para proteger a los más pequeños expuestos al virus.

La especialista enfatizó que no se debe adelantar la vacunación antes de los seis meses, puesto que hasta esa edad los bebés mantienen defensas transmitidas por la madre a través de la lactancia.

Caricatura de dos niños dándose la mano en el centro, rodeados de iconos de salud como manzana y cinta métrica, con una doctora observándolos sonriente.
Una ilustración optimista muestra a dos niños sonrientes dándose la mano, rodeados de iconos de salud y observados por una doctora, simbolizando la promoción de hábitos saludables en la infancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué hacer ante un caso sospechoso o confirmado?

El protocolo del Ministerio de Salud indica que ante cualquier sospecha se debe acudir a un servicio médico, donde se realizarán las pruebas diagnósticas y se activará el cerco epidemiológico. El Centro de Epidemiología (CDC) se encarga de rastrear contactos y coordinar la intervención sanitaria.

Además, Vargas Herrera recalcó que el periodo de transmisión abarca desde cuatro días antes de la aparición de las manchas hasta cuatro días después. Durante ese lapso, el aislamiento es indispensable para cortar la cadena de contagios.

Zonas con mayor número de casos y situación actual

La mayoría de los casos comunitarios se concentra en Puno, con brotes confirmados por transmisión de persona a persona. En Lima, solo se han detectado cuatro casos a inicios del año, mientras que en Piura se reportan los casos más recientes que motivaron la alerta. Las autoridades recomiendan mantener la vigilancia y no retrasar las vacunas en la población infantil.

“La alerta sanitaria significa que el Ministerio de Salud moviliza todos sus recursos para reforzar la vigilancia epidemiológica, mejorar el diagnóstico y fortalecer la vacunación”, puntualizó la infectóloga al cierre de la entrevista.

Aprenda a identificar los signos tempranos del sarampión y a diferenciarlo de un resfriado común. Este segmento informativo explica síntomas clave como dolor abdominal, conjuntivitis, tos seca y las características manchas en la piel y boca | Canal N

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