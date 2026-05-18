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Hospitales en Perú: ¿cuál es el estado de las obras y aperturas previstas para 2026?

Lidia Saccatoma, especialista en infraestructura e inversión en salud, explica el estado actual de los nosocomios impulsados por el Ministerio de Salud

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Un pasillo de hospital concurrido con decenas de personas caminando en ambas direcciones bajo letreros indicadores, algunos con el logo de EsSalud
El Ministerio de Salud de Perú, a través del Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis), continúa entregando hospitales y centros de salud en varias regiones cerca del cierre de la gestión del presidente interino José Balcázar

A pocos meses del cierre de la gestión del presidente interino José Balcázar, el Ministerio de Salud continúa con la entrega de hospitales y centros de salud en distintos puntos del país, a través del Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis).

La especialista en infraestructura e inversión de salud, Lidia Saccatoma, describió el estado actual de los principales proyectos hospitalarios en ejecución y el impacto que tendrán en la atención sanitaria para miles de peruanos.

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Saccatoma señaló que el nuevo Hospital de Huarmey, recientemente inaugurado, representa una mejora significativa para la región de Áncash.

“Va a beneficiar a más de 33 mil personas, pero requiere de la contratación de más personal asistencial y administrativo. Entiendo que el presupuesto para ellos está en camino, a través del Minsa al Gobierno Regional de Áncash”, dijo.

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Debido a la fuerte humareda que afectó el INMP, se evacuaron a algunos pacientes a otros hospitales. Foto: Andina
Lidia Saccatoma, especialista en infraestructura e inversión de salud, detalló la situación y el impacto de los principales proyectos hospitalarios en ejecución

Este hospital, construido bajo la modalidad de Obras por Impuestos mediante un convenio con la Compañía Minera Antamina, demandó una inversión superior a los S/ 227 millones y se inició en julio de 2021.

La especialista explicó que, además de este nosocomio, existen otros proyectos de gran envergadura próximos a su culminación. “El Hospital Antonio Lorena, ubicado en la ciudad del Cusco, se acerca a su puesta en funcionamiento, ya que tiene un avance de 87.42 % con la infraestructura prácticamente culminada y a la espera de su equipamiento médico”, puntualizó.

El establecimiento busca fortalecer la atención médica especializada en la región sur del país. En la capital, el avance de proyectos también resulta notorio. Saccatoma precisó que en el distrito de Ate, específicamente en la zona de Fortaleza, la construcción de un nuevo centro de salud se encuentra en su fase final y pronto iniciará su marcha blanca.

Este proyecto, según la especialista, permitirá ampliar la cobertura sanitaria a miles de habitantes de esa zona. El Ministerio de Salud, a través de Pronis, impulsa también proyectos de infraestructura de contingencia. Entre ellos destaca el Hospital Simón Bolívar, en Cajamarca, cuya construcción ya se encuentra en la etapa final, con un avance del 90.74 %.

Hospital Sergio E. Bernales
El Hospital de Huarmey se construyó bajo el modelo de Obras por Impuestos con la Compañía Minera Antamina y costó más de S/ 227 millones, con inicio en julio de 2021

El objetivo es asegurar la continuidad de los servicios médicos y enfrentar situaciones de emergencia sanitaria en la región. Saccatoma hizo referencia al avance del Hospital Sergio E. Bernales, en Lima Norte, cuya construcción se realiza bajo el mecanismo de Gobierno a Gobierno. Este modelo busca agilizar los procesos y garantizar estándares internacionales en la infraestructura hospitalaria.

Según la especialista, “la mejora de la infraestructura hospitalaria permite el cierre de brechas en el acceso a servicios de salud para las poblaciones más vulnerables”.

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