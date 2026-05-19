Perú

Comerciantes del Cusco indignados por obras en San Blas en plena temporada alta: denuncian caída del turismo y pérdidas económicas

La municipalidad del Cusco defendió la intervención en la plaza de San Blas y aseguró que las obras durarán tres meses, contarán con monitoreo arqueológico y no alterarán el patrimonio cultural del sector

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Comerciantes y vecinos del histórico barrio de San Blas en Cusco expresan su malestar por el inicio de obras de remodelación en la plazoleta. Aseguran que los trabajos, realizados con maquinaria pesada en plena temporada alta, ahuyentan al turismo y afectan gravemente su economía | Latina tv

La intervención municipal en la plaza de San Blas, uno de los espacios más visitados del centro histórico del Cusco, provocó malestar entre comerciantes y vecinos del sector. Las obras iniciaron en plena temporada de mayor movimiento turístico y cambiaron el tránsito habitual de visitantes en una zona reconocida por su actividad artesanal y comercial.

En las últimas semanas, el paisaje tradicional del barrio quedó cubierto por montículos de tierra, maquinaria pesada y áreas cercadas. La situación generó preocupación entre quienes dependen de la llegada de turistas para sostener sus ingresos durante los meses de mayor demanda.

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Comerciantes de la zona señalaron que las restricciones, el ruido y el polvo redujeron de forma visible la presencia de visitantes. La preocupación se concentra en el impacto económico que podría extenderse durante varios meses, en un periodo considerado clave para las ventas y servicios vinculados al turismo.

Comerciantes cuestionan el momento elegido para las obras

Obras en la plaza de San Blas generan malestar entre comerciantes y vecinos por la reducción del turismo. Municipalidad del Cusco
Obras en la plaza de San Blas generan malestar entre comerciantes y vecinos por la reducción del turismo. Municipalidad del Cusco

Una comerciante del barrio de San Blas explicó que, en un inicio, los responsables del proyecto comunicaron que los trabajos se limitarían al entorno del templo y que el avance sería progresivo. Sin embargo, indicó que durante los últimos días la intervención se amplió hacia distintos sectores de la plaza.

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“Nos explicaron y nos dijeron en un principio que la parte del templo iba a servir como un depósito de ellos y esa era la parte que le iban a cercar y que de ahí paulatinamente iban ir avanzando el trabajo”, manifestó. Según relató, la situación cambió con el retiro de las losetas y el cierre de otros espacios de circulación.

La comerciante sostuvo que el barrio pasó de registrar una presencia constante de visitantes a lucir con escasa afluencia turística. También expresó preocupación por el tiempo previsto para la ejecución de la obra.

“Nos dijeron seis meses y, lamentablemente, seis meses es toda la época de trabajo. Ustedes saben, el turismo a partir de diciembre hasta abril, mayo, no tenemos nada. Sobrevivimos del turismo”, declaró.

Además, indicó que varios comerciantes asumieron deudas durante los meses de baja actividad económica con la expectativa de recuperarse en temporada alta. “Esperamos esta época para levantarnos. Muchos adquirimos deudas para sobrevivir esos meses con la esperanza de trabajar bien”, añadió.

Municipalidad defiende la intervención en San Blas

Vecinos cuestionan el inicio de los trabajos en plena temporada alta de visitantes. Municipalidad del Cusco
Vecinos cuestionan el inicio de los trabajos en plena temporada alta de visitantes. Municipalidad del Cusco

Frente a las críticas, la Municipalidad Provincial del Cusco difundió un comunicado en el que señaló que los trabajos buscan recuperar la funcionalidad, seguridad y valor urbano del espacio público.

La gerente municipal, Marisol Vargas Montañez, afirmó que la comuna tiene la obligación de ejecutar labores de mantenimiento y renovación en el centro histórico de la ciudad. Según precisó, la intervención no implica cambios en el diseño original de la paccha de San Blas, obra impulsada durante la gestión del exalcalde Daniel Estrada Pérez.

“Tenemos que ser claros en señalar que la municipalidad del Cusco tiene la responsabilidad de hacer las intervenciones, el mantenimiento y renovación del centro histórico, que es el mayor atractivo de la ciudad”, indicó.

La funcionaria también informó que existen otras intervenciones en ejecución y proyectos previstos en diferentes espacios del centro histórico, entre ellos la plazoleta de Pumacchupan y la zona de Regocijo.

En relación con los plazos, Vargas Montañez aseguró que las labores en San Blas tendrán una duración menor a la señalada por algunos vecinos. “Estamos hablando de intervenciones rápidas. En el caso puntual de San Blas, los trabajos están previstos para unos tres meses”, sostuvo.

Autoridades descartan daños al patrimonio cultural

La arquitecta Luz Palomino, gerente del Centro Histórico de la comuna provincial, informó que la obra recibió autorización de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco debido a que la intervención se desarrolla en una zona monumental.

“Se solicitó la opinión de la entidad cultural, mediante oficio se nos autoriza la ejecución de este proyecto de intervención. También se cuenta con el monitoreo arqueológico”, señaló.

Palomino explicó que el proyecto contempla mejoras técnicas relacionadas con sistemas de bombeo, instalaciones eléctricas e iluminación, aunque mantendrá la estructura visual de la paccha de San Blas.

“Estamos trabajando con tecnología contemporánea. Se está mejorando los sistemas de bombeo, sistemas eléctricos, la iluminación; es decir, una renovación integral, pero respetando lo más importante que es la fisonomía”, precisó.

La funcionaria también descartó posibles afectaciones al patrimonio arqueológico. Según explicó, la estructura intervenida corresponde a una obra contemporánea. “Comprendemos a la ciudadanía que les otorga un valor especial a las obras realizadas por el ex alcalde Daniel Estrada”, afirmó.

Mientras continúan los trabajos, vecinos y comerciantes del barrio solicitaron que la ejecución avance con mayor rapidez para reducir el impacto económico en uno de los sectores más concurridos del centro histórico cusqueño.

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