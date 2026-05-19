Perú

Ejércitos de Chile, EE UU y Argentina harán ejercicios militares en la selva del Perú en el marco del Southern Vanguard 2026

La operación conjunta buscará mejorar la capacidad de respuesta ante contingencias hemisféricas, involucrando a contingentes de los cuatro países en entrenamientos especializados bajo condiciones extremas en territorio peruano

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Soldados en uniformes de camuflaje de espaldas, formando en un terreno verde con un lago. Al fondo, banderas y más militares en una colina con selva y cielo nublado
Militares de Chile, Perú, EE UU y Argentina participan en la ceremonia de inicio de los ejercicios Southern Vanguard 2026, preparándose para las maniobras en la selva peruana. ( (U.S. Army National Guard photo by Staff Sgt. Zoe Morris))

Ejércitos de cuatro países se preparan para participar en operaciones conjuntas de infantería en la selva amazónica del Perú bajo el marco del ejercicio internacional Southern Vanguard 2026, una de las maniobras militares más importantes programadas para la región durante el próximo año. Según se informó en el portal oficial del Ejército de Estados Unidos, durante la conferencia intermedia de planificación, celebrada en la localidad peruana de Sauce en abril y mayo, quedó definida la estructura logística y táctica de la operación, que reunirá a contingentes de Chile, Perú, Estados Unidos y Argentina.

Las delegaciones participantes, encabezadas por el Ejército del Perú y el U.S. Army Western Hemisphere Command (USAWHC), establecieron los detalles para la ejecución del ejercicio. La iniciativa busca fortalecer la cooperación militar regional y elevar la interoperabilidad de las fuerzas. Southern Vanguard 2026 se plantea como una prueba de compromiso duradero entre los países americanos frente a escenarios de alta exigencia en ambientes selváticos.

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Soldados con uniformes de camuflaje de Perú y EE UU, algunos con boinas negras y fusiles, se congregan al aire libre bajo un cielo nublado
Militares de Perú y Estados Unidos, junto a fuerzas de Chile y Argentina, participan en los preparativos para los ejercicios Southern Vanguard 2026 en la selva peruana. ( (U.S. Army National Guard photo by Staff Sgt. Zoe Morris))

Durante la conferencia de planificación, el Brigadier General José Antonio Chuquillanqui Narvarte, comandante de la 5ª Brigada de Protección de la Amazonía del Ejército del Perú, recibió a los equipos técnicos de los cuatro países. Según el reporte del ejército estadounidense, los asistentes inspeccionaron las instalaciones del cuartel de Tarapoto y la Escuela de Selva de El Sauce, que funcionarán como centros logísticos y de entrenamiento. En el evento participaron oficiales estadounidenses como el Mayor Reinaldo Muñozpagan, principal planificador del Southern Vanguard 2026, quien expuso los objetivos de la maniobra ante los representantes sudamericanos.

El Ejército de Estados Unidos detalló que la conferencia reunió a expertos en inteligencia, logística y operaciones de cada país, con apoyo de personal de traducción para garantizar la integración de los equipos multinacionales. Además, el reporte del comando estadounidense subrayó que “el Ejército del Perú, en asociación con el U.S. Army Western Hemisphere Command, recibirá a soldados de Argentina y Chile para entrenar junto a tropas peruanas y estadounidenses en la Escuela de Selva, en una muestra de compromiso con la capacidad de respuesta regional frente a operaciones complejas en entornos de selva”.

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Soldados de Perú con boinas negras y militares de EE UU con uniforme de camuflaje multicam se saludan formalmente al aire libre, con un fondo de vegetación densa
Militares de Perú y Estados Unidos se saludan durante el inicio de los ejercicios Southern Vanguard 2026, una operación conjunta multinacional en la selva peruana. ( (U.S. Army National Guard photo by Staff Sgt. Zoe Morris))

En paralelo a la planificación, la Escuela de Selva de El Sauce inauguró el Curso de Monitores de Operaciones en la Selva, con la participación de oficiales invitados de Estados Unidos. Esta instancia formativa servirá como base para la integración de tácticas y el desarrollo de capacidades específicas, que luego serán puestas a prueba durante el ejercicio. El coronel Persi Fernández, director de la escuela, fue el encargado de dar la bienvenida a los cursantes e invitados internacionales.

La edición previa del Southern Vanguard tuvo lugar en Chile, en la Región del Biobío, bajo coordinación local. En 2026, el cambio de escenario a la Amazonía peruana presenta desafíos de mayor complejidad climática y geográfica, donde las fuerzas deberán demostrar su capacidad de adaptación y coordinación multinacional.

Vista frontal de un grupo de militares y civiles de pie sobre un helipuerto verde con letras blancas 'ESE', frente a un edificio con techo rojo y selva al fondo
Militares de Chile, Perú, EE UU y Argentina posan durante el inicio de los ejercicios Southern Vanguard 2026 en la selva del Perú, fortaleciendo la cooperación regional para operaciones conjuntas. ( (U.S. Army National Guard photo by Staff Sgt. Zoe Morris))

La actividad supone un paso relevante en los vínculos de defensa hemisférica. Según explicaron, la operación “refuerza la confianza y la interoperabilidad entre ejércitos aliados, contribuyendo a la preparación ante posibles emergencias o desafíos regionales”.

Fortalecer capacidades

El ejercicio Southern Vanguard 2026 busca fortalecer la capacidad de respuesta combinada de las fuerzas armadas de Chile, Perú, Estados Unidos y Argentina ante desafíos que requieran despliegue en ambientes selváticos y operativos de alta exigencia.

Primer plano de un oficial militar peruano en uniforme camuflado hablando en un micrófono en un podio, con otros soldados en segundo plano bajo un techo de paja
Un oficial del Ejército del Perú se dirige a las tropas durante los ejercicios militares multinacionales Southern Vanguard 2026 en la selva peruana, con la participación de Chile, Estados Unidos y Argentina. ( (U.S. Army National Guard photo by Staff Sgt. Zoe Morris))

Esta iniciativa se inscribe como una muestra del compromiso de los países involucrados con la seguridad hemisférica y la cooperación regional ante distintos escenarios estratégicos, contribuyendo a la estabilidad y a la preparación frente a amenazas comunes o situaciones de emergencia que puedan surgir en la región.

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