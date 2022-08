Benji Espinoza defiende a Pedro Castillo señalando que “no es operador de cámaras”

Benji Espinoza (izquierda) y Pedro Castillo (derecha) en las afueras de Palacio de Gobierno.

El registro de las cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno podrían esclarecer si Yenifer Paredes se encontraba en la casa de Pizarro al mismo tiempo que la Fiscalía. Sin embargo, se ha reportado que algunas presentaron fallas el mismo día del operativo. Frente a las acusaciones hechas a Pedro Castillo por lo acontecido, su abogado, Benji Espinoza ha salido en su defensa para librarlo de culpa alguna.

Sobre la desaparición de información de tres cámaras de seguridad, Espinoza indicó que no puede determinar si lo señalado por la Casa Militar de Palacio de Gobierno es veraz o exacto “porque yo soy abogado del presidente, pero no soy funcionario de Palacio, no trabajo en Palacio”. Cabe recordar que Espinoza llegó a la casa de gobierno cuando la Fiscalía y la Diviac aguardaban las indicaciones para ingresar.

“Además, el presidente no es operador de cámaras. Tiene que verlo el área encargada”, agregó Benji Espinoza para dejar en claro que el jefe de Estado no es responsable del manejo de las cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno. Las declaraciones llegan luego de que Beder Camacho, subsecretario del Despacho Presidencial, dijera que sí se cuenta con el registro de otras cámaras.

Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo. (Agencia Andina)

Sin embargo, no se ha confirmado si Palacio de Gobierno entregará a las autoridades el registro de las cámaras que habrían estado operando durante el desarrollo de la diligencia el pasado 9 de agosto. “Eso no es un asunto que me compete a mí, eso le corresponde al área encargada que está dentro del despacho presidencial”, indicó la defensa de Pedro Castillo en conversación con los medios de comunicación.

Cuestiona a las autoridades

Benji Espinoza ha criticado la labor de la Fiscalía, la misma que solicitó el registro de cámaras de seguridad para determinar la ubicación de Yenifer Paredes durante el desarrollo del operativo. Cabe recordar que junto a la Diviac se había concluido que la cuñada e hija no biológica de Pedro Castillo se encontraba en Palacio de Gobierno durante el operativo que buscaba cumplir con su detención preliminar.

“Están investigando si Yenifer Paredes estuvo o no, si resistió su detención o no; ellos están investigando un caso de organización criminal y lavado de activos. Lo que piden tiene que estar conectado a los hechos objeto de investigación”, indicó la defensa de Pedro Castillo. Cabe recordar que Paredes es investigada tras la difusión de un video en el que se le ve ofreciendo obras en la región Cajamarca.

Benji Espinoza Ramos ha sido crítico del trabajo de la Fiscalía.

Por su parte, Espinoza ha señalado que la entrega de Paredes ha sido de forma voluntaria y que fue hecho por “buena conducta procesal”. “Yenifer Paredes no tiene la obligación de entregarse, tiene derecho a resistir su detención, pero eligió entregarse”, sostuvo durante una entrevista con Exitosa Noticias. Pero esta no es la primera vez que Espinoza se muestra en contra de la entrega de los registros de las cámaras.

“No estamos hablando de la casa de cualquier persona, hablamos de Palacio de Gobierno y en Palacio hay secretos de Estado. No es que los fiscales tienen derecho a conocer. Si lo hacen, cometen delito grave y pueden acabar destituidos”, dijo a los medios luego de conocerse que se buscaba obtener la información guardada por las cámaras. El mismo argumento fue utilizado en su momento por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, al ser consultado por el controversial pedido del Ministerio Público a la Casa Militar de Palacio de Gobierno.

