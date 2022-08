Aníbal Torres se presenta hoy ante el Congreso por supuestamente incitar a “acciones violentas”

Aníbal Torres llamó a salir a las calles para defender a la democracia.

Este jueves 18 de agosto, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, estará en el Congreso de la República desde las 16:00 horas para responder por sus controversiales declaraciones que dio desde Palacio de Gobierno. El primer ministro es señalado de incitar a la violencia y a las manifestaciones en el país.

Torres asistirá al Parlamento luego que el día de ayer los congresistas debatieran la moción de invitación al premier presentada por Avanza País y que finalmente fue aprobada por 73 votos a favor, 31 en contra y 5 abstenciones.

La presidenta del Poder Legislativo fue una de las críticas al discurso de Aníbal Torres.

“Es lamentable tener que escuchar, ya conocemos al premier que se caracteriza por este tipo de discursos poco pacíficos. Creo que ha sido un exabrupto haber llegado al límite de convocar a estas marchas y azuzar a la población para que vengan prácticamente a atacar al Congreso”, indicó la presidenta congresal Lady Camones.

En otro momento, la titular del Parlamento también se dirigió al presidente de la República, Pedro Castillo, para manifestarle su disconformidad con lo dicho por su premier y pedirle garantizar la seguridad tanto del personal como de las instalaciones del Congreso.

“Me dirijo a usted para expresar mi saludo y, a la vez, comunicar mi profunda preocupación y disconformidad por sus declaraciones y las del presidente del Consejos de Ministros, Aníbal Torres, en las que hacen un llamado a marchas de organizaciones sociales de diversas regiones del país hacia la ciudad de Lima, situación que podría generar enfrentamientos y daños a la propiedad pública y privada”, se lee en el comunicado enviado por Camones a Castillo.

Asimismo, el congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, también fue otro que se pronunció al respecto. Incluso presentó una denuncia constitucional contra el presidente de la PCM por una presunta infracción de la Constitución.

Jorge Montoya y Aníbal Torres. (Composición)

“Lo que han generado es una subversión, han alterado el orden público, han asustado a la población, han llamado a la gente a que se enfrente uno contra otro, peruano contra peruano. Eso no tiene perdón de Dios y hay una sanción para él porque eso configura un delito, encajan en el delito de motín, sedición y terrorismo”, criticó el parlamentario.

¿Qué dijo Aníbal Torres?

El hecho ocurrió el pasado 11 de agosto en Palacio de Gobierno, cuando el primer ministro instó a los dirigentes de diversas organizaciones sociales a movilizarse hacia la ciudad de Lima para hacer “arrodillar” a los “golpistas” e implantar una nueva Constitución Política.

“Si cada uno con esa energía que tienen, con esa capacidad que tienen, con esa voluntad para defender sus intereses, de sus hijos y de los hijos de sus hijos, que trajeran a Lima 50 personas cada uno. Entonces harían arrodillar a los golpistas, los obligarían a que tengamos una Constitución que beneficie a todos los peruanos y no solamente a una determinada clase, a un sector del poder económico”, manifestó.

Cabe mencionar que Torres no ha dejado de ser cuestionado desde que asumió un puesto en el Poder Ejecutivo, sobre todo por la forma en cómo se dirige a sus opositores y a los medios de comunicación.

Uno de sus momentos polémicos más recordados fue durante una entrevista con Mario Bryce. Aníbal Torres terminó protagonizando una discusión con el conductor de TV cuando le preguntó por aquella frase que sostuvo “va a correr sangre” en alusión a un presunto intento de golpe de Estado en el país.

“A mí no me vas a atarantar, estás hablando con gente. No es que tú vas a hablar barbaridad y media porque tienes el medio, engañando a la gente y yo te voy a escuchar, no muchachito tonto, habla con la verdad y ley. Tú no eres la ley, los jueces no van a hacer lo que tú estás opinando o está opinando tu candidata o Montoya. Aquí en el Perú hay un ordenamiento jurídico”, expresó.

En otro momento, Aníbal Torres tomó como referencia a Adolfo Hitler con el fin buscar mejorías en el Perú respecto a temas de infraestructuras. Su declaración se dio durante la sesión del IV Consejo de Ministros Descentralizado en la ciudad Huancayo y fue un motivo para que la oposición pidiera su renuncia.

Los parlamentarios Jorge Montoya y Gladys Echaíz están a favor de solicitar el resguardo “interno” del Congreso al Comando Conjunto de las Fuerzas Armada por las declaraciones de Aníbal Torres. (Andina)

“Las vías de comunicación son, como las venas, las arterias en el ser humano para poder sobrevivir y avanzar. Les pongo un ejemplo: Italia y Alemania eran igual que nosotros. Pero en una oportunidad, Adolf Hitler visita el norte de Italia y (Benito) Mussolini le muestra una autopista construida desde Milán a Brescia. Hitler vio eso, fue a su país y lo llenó de autopistas y aeropuertos y convirtió a Alemania en la primera potencia económica del mundo”, sostuvo el premier.

