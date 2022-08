Bancadas no descartan presentar una moción de censura contra Aníbal Torres

Aníbal Torres negó que se haya discutido una eventual renuncia del presidente Pedro Castillo.

El primer ministro Aníbal Torres se presentará hoy, a partir de las cuatro de la tarde, ante el Pleno del Congreso de la República que lo citó para que explique por qué tuvo declaraciones altisonantes contra este poder del Estado. La semana pasada, el integrante del Poder Ejecutivo instó en Palacio de Gobierno a los dirigentes de diversas organizaciones sociales a movilizarse hacia la ciudad de Lima para hacer “arrodillar” a los “golpistas” e implantar una nueva Constitución Política.

“Si cada uno con esa energía que tienen, con esa capacidad que tienen, con esa voluntad para defender sus intereses, de sus hijos y de los hijos de sus hijos, que trajeran a Lima 50 personas cada uno. Entonces harían arrodillar a los golpistas, los obligarían a que tengamos una Constitución que beneficie a todos los peruanos y no solamente a una determinada clase, a un sector del poder económico”, manifestó.

Infobae conversó con congresistas de diversas bancadas del Parlamento.

Para José Arriola, vocero de Acción Popular (AP), señaló que la actitud del premier Torres no resulta una novedad. “Ojalá que pida perdón al país y al Congreso. [Torres] Debe entender que una de las funciones que tiene es velar por el orden interno del país y no por el desorden cuando azuza a la gente. Su show mediático genera zozobra”, anotó. Añadió que si el jefe del Gabinete se muestra “arrogante y con un estilo confrontacional”, no descarta que su bancada se sume a una eventual moción de censura.

El congresista Elvis Vergara con integrantes de Acción Popular. Foto Referencial: Andina

“Es hora que se vaya. Uno, porque él [Torres] mismo lo ha manifestado el 4 de abril en una entrevista televisiva y cuando puso su cargo a disposición, pero el presidente Castillo no se le aceptó y lo ratificó. Debió poner que su renuncia era irrevocable para que haya un recambio del gabinete. Como el presidente lo ha mantenido, [Torres] se ha empoderado y sigue con sus dichos”, recordó Arriola. Indicó en AP hay diez colegas suyos que están a favor de apoyar una censura de Torres.

Roberto Chiabra, integrante de Alianza para el Progreso (APP), indicó que escucharán las explicaciones de Aníbal Torres para luego tomar una decisión. Sin embargo, no dejó de cuestionar las declaraciones del primer ministro la semana pasada contra el Parlamento. “Lo que ha señalado es grave porque incitar a la violencia y las manifestaciones, no es conveniente en un momento tan difícil que estamos viviendo como país. Lo que se ha escuchado no son chismes o deducciones, es público. No se puede emplear los salones de Palacio para realizar este tipo de invocaciones”, dijo.

Sobre una eventual censura contra el primer ministro, Chiabra consideró el Parlamento no debe ser “muy inocente” porque podría pasar lo mismo que ocurrió con Betssy Chávez, quien fue destituida como titular de la cartera de Trabajo, pero el mandatario Pedro Castillo la regresó al Gabinete como encargada del sector Cultura. “Si lo censura a Torres, vuelve a Justicia. No se pueden burlar, pues. Pero quien se perjudica es el presidente. No sé si usted le vio la cara de sorprendido cuando Torres comenzó la invocación a la violencia”, opinó.

El parlamentario reiteró que la estrategia del Gobierno es poner la cabeza de Torres en bandeja del Parlamento para que lo censure y solo esté a un paso de cerrar este poder del Estado. “De esa manera, implementarían lo que tanto quieren que es la Asamblea Constituyente para una nueva Constitución Política”, zanjo.

Congresista Roberto Chiabra criticó labor de los congresistas que no representan a Lima.

En tanto, José Williams, integrante de la bancada de Avanza País, manifestó que Aníbal Torres irá a pechar al Parlamento, se va justificar y no podrá aclarar sus expresiones nada de lo que dijo porque no tiene argumentos. “Cómo va poder justificar que pida a cada presidente de comité de ronderos que traiga 50 personas para que arrodille a la oposición. Eso es llamar a la violencia. Creo que va a venir a confrontarnos y defenderá otra vez al presidente”, indicó.

La citación de Torres fue a propuesta de la parlamentaria Adriana Tudela de Avanza País. Frente a la evidente actitud que tendría el primer ministro, Williams respondió que “la citación es la medida más rápida que interpelación que tiene plazos”. “Es más, esta moción de invitación se hizo la semana pasada con el objeto de que nos explique en caliente las declaraciones que [Torres] hizo. Sin embargo, ya ha pasado el tiempo. Aún sigue hablando de lo mismo”, acotó.

El congresista de Avanza País reveló que dentro de su bancada ya han conversado sobre la posibilidad de presentar una moción de censura contra Torres, pero esto se hará siguiendo los procedimientos correspondientes que será escucharlo primero. “[La censura] Es una posibilidad abierta porque es una persona que ha confrontado siempre. No ha contribuido nada en tener una buena relación y coordinación con el Parlamento desde el Consejo de Ministros. Se ha dedicado solo a defender al Presidente”, anotó.

José Williams de Avanza País.

Williams mencionó que llegar a los 66 votos para la censura de Aníbal Torres no resulta ser una cifra inalcanzable dentro del Parlamento.

Finalmente, el congresista Carlos Anderson mencionó de Aníbal Torres no espera a una “persona razonable”. “No se ha mostrado como un articulador en la presidencia del Consejo de Ministros. Lo más probable es que venga al Congreso con insultos y la fanfarronada”, anotó. Se mostró a favor de censurar al premier y apoyaría esta medida que debió ser presentada hace tiempo.

