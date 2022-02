Aníbal Torres: cinco veces en las que el premier fue noticia por su irreverencia

El abogado cajamarquino Aníbal Torres Vásquez es hoy la cabeza del cuarto gabinete del gobierno de Pedro Castillo. A pesar de su paso por la Universidad San Marcos como alumno y docente, su tiempo como consejero y decano del Colegio de Abogados de Lima o sus diversas publicaciones sobre derecho civil y administrativo, Torres es mayormente recordado por los incidentes protagonizados durante los últimos meses, sobre todo desde que se sumó a las filas de quienes mostraron su apoyo a la candidatura del hoy jefe de Estado.

MUCHACHITO TONTO

Mientras la población esperaba el anuncio de las autoridades sobre quién había ganado la segunda vuelta electoral, Aníbal Torres decidió aumentar la efervescencia política durante un altercado con Mario Bryce, conductor de un programa en línea. Este le recordó un comentario del hoy premier que señaló que en un eventual golpe de estado, correría mucha sangre en el país.

Aníbal Torres: cinco veces en las que el premier fue noticia por su irreverencia

“A mí no me vas a atarantar, estás hablando con gente. No es que tú vas a hablar barbaridad y media porque tienes el medio, engañando a la gente y yo te voy a escuchar, no muchachito tonto, habla con la verdad y ley ”, fueron las palabras de Torres quien meses después aseguró estar arrepentido del impasse.

ATAQUE CONTRA VELARDE

Cuando ya había sido nombrado ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres tuvo unos lamentables comentarios para con el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde. Este había criticado de mala una norma aprobada por Congreso que proponía poner topes a las tasas de interés. “ Solo porque este gordito dice cualquier disparate, entonces es verdad. Si él es un gran economista, cómo va a decir que en el Perú hay libre mercado (...). Lo nombraron por la enorme presión”, dijo el hoy premier.

Aníbal Torres: cinco veces en las que el premier fue noticia por su irreverencia

El comentario le valió una ola de críticas por haber hecho referencia al físico del economista, aspecto que no tenía importancia alguna en la discusión. Posteriormente, Velarde fue ratificado en su cargo, lo cual fue tomado de buena manera por la oposición que creía que su salida ponía en riesgo la economía del país.

EL ESCÁNDALO DE SARRATEA

Torres se ha mostrado como un férreo defensor del presidente Castillo, sobre todo cuando se le cuestionó por sus visitas al domicilio en el pasaje Sarratea en Breña, lugar donde habría tenido reuniones extraoficiales. En conversación con el periodista Jaime Chincha, el entonces ministro de Justicia señaló que el presidente no contaba con un libro de registros que señale con quiénes se vio ahí.

| Imagen: Cuarto Poder

“Quiere decir esto que si el presidente se va a la playa, ¿tiene que irse cargando un libro para ver que alguien se acerca a felicitarlo, darle un abrazo y que firme previamente”, dijo en tono sarcástico. Cuando el periodista quiso refutar su declaración, Torres se adelantó. “ La costumbre de ustedes es tratar de desvirtuar lo que uno dice, ¿no? Conmigo, usted no va a poder hacer eso. Y le vuelvo a manifestar, una y mil veces, que el presidente allí no tenía un libro registro”, indicó.

TORRES CONTRA EL CONGRESO

La relación del premier con el Parlamento no se ha caracterizo por ser la más amena; por el contrario, constantemente se han registrado roces con algunos de sus integrantes. Algunos de estos buscaron citarlo a la sede del Palacio Legislativo para que rindiera cuentas, informara sobre las investigaciones contra el presidente Castillo y actualizara sobre la situación del entonces procurador general del Estado, Daniel Soria.

Aníbal Torres: cinco veces en las que el premier fue noticia por su irreverencia

“ El Congreso puede terminar con el mandato del ministerio inmediatamente y yo no me voy a quejar, Sí les voy a decir que me parece que es la última condecoración que estoy esperando ”, dijo en una reciente conferencia de prensa. Finalmente eso no sucedió y hoy Torres se encuentra en el premiarato.

Aníbal Torres: cinco veces en las que el premier fue noticia por su irreverencia

LA FUGA DE ANTAURO HUMALA

Cuando los rumores sobre una supuesta maniobra judicial desde el Ejecutivo que permitiría la liberación de Antauro Humala, el ministro Torres aprovechó la incertidumbre para ironizar sobre el polémico caso. Sin embargo, horas después tuvo que aclarar que se trataba de un mensaje sarcástico. “Por ley, Antauro Humala no puede salir en libertad, lo dije desde que asumí el cargo. Ayer, sarcásticamente dije: ‘lo voy a hacer saltar el muro de la cárcel cuando los guardianes estén almorzando y en la calle lo esperará un auto para que fugue a 300km/h’. Pero ni así entienden”, escribió en Twitter.

SEGUIR LEYENDO