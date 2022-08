Susan Ochoa revela por qué decidió regresar al programa de Gisela Valcárcel pese a conflicto del pasado

Susan Ochoa explica por qué aceptó la invitación de Gisela Valcárcel en La Gran Estrella.

Después que su presencia causara sorpresa en ‘La Gran Estrella’, dos semanas después, Susan Ochoa decidió responder por qué aceptó regresar al programa de Gisela Valcárcel. Como se recuerda, la artista se retiró de ‘El Artista del Año’ en el 2019 tras sentirse minimizada por la rubia.

Em principio, Susan Ochoa remarcó que está feliz y agradecida por esta nueva etapa como mentora de ‘La Gran Estrella’, donde cumple esta labor junto a Ruby Palomino, Yahaira Plasencia y Michelle Soifer.

La ganadora de Viña del Mar es la encargada de brindar todo su respaldo a Manuel Aumaitre, Natalia Rodríguez Paiva y Yadira Sosa, tres talentosos jóvenes que busca llegar a la gran final.

“Se lo sacrificado que es salir adelante en esta carrera musical, a mí me ha costado ganarme un nombre solo a base de esfuerzo, trabajo y dedicación basándome en la música y en mis sueños, es difícil pero no imposible”, comentó la cantante.

Asimismo, se refirió a este inesperado regreso. Susan Ochoa asegura que el motivo para estar frente a frente a Gisela Valcárcel. fue dar la oportunidad a los nuevos valores, a esos nuevos talentos que aún no tienen un nombre ganado. La cantante señaló que si está en sus manos, no dudará en respaldarlos y desale sus consejos.

“Acá en el Perú hay mucho talento oculto, y es tiempo que se den a conocer nuevos rostros”, remarcó.

Es por eso, que la intérprete de ‘Ya No Mas’ estará sábado a sábado acompañando a cada uno de sus concursantes dando las mejores recomendaciones y consejos para que ellos se puedan lucir y dejar todo en el escenario y puedan disputar una final, así como en un momento lo vivió la destacada cantante.

Como se recuerda, en una anterior ocasión, Susan Ochoa indicó que está dispuesta a vivir nuevo momentos y experiencias positivas en el programa de Gisela Valcárcel.

“Le agradezco a ella y a toda la producción de poderme haber invitado, contenta de estar aquí nuevamente y de vivir nuevas emociones, nuevos momentos positivos, con ganas de conocer también grandes talentos”, dijo.

Gisela Valcárcel sorprendió a todo su público al anunciar a Susan Ochoa como una de las tutoras de los participantes de La Gran Estrella.

La renuncia de Susan Ochoa

La cantante peruana decidió renunciar al programa de Gisela Valcárcel tras sentir que su carrera fuera minimizada. La joven recibió el apoyo de los usuarios de las redes sociales y de sus propios seguidores.

“Doy un paso al costado en el programa El Artista del Año. El motivo es porque me sentí muy mal, me he sentido humillada. Sentí que mi trabajo de tantos años no valía nada. Sin embargo, para mí tiene un valor muy grande porque se lo he dedicado a todos ustedes. Me ha costado sacrificio. Las gaviotas que logré no fue por un escándalo o porque hablé mal de alguien”, dijo Susan Ocho en aquel momento.

Susan Ochoa renuncia a El Artista del Año. Video: América TV / Youtube

