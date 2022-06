Rodrigo González y Gigi Mitre, una amistad que traspasa las pantallas de televisión

Rodrigo González y Gigi Mitre se han convertido en una de las duplas más queridas de la televisión. (Foto: Composición)

Rodrigo González y Gigi Mitre se han convertido en una de las duplas más conocidas de la televisión. Desde que comenzaron a trabajar juntos, no han logrado separarlos. Incluso, ambos decidieron renunciar juntos a Latina por diferencias con la productora del canal.

Sin embargo, ellos han demostrado que en la televisión sí se pueden tener amigos. Pese a que en más de una oportunidad no han coincidido con sus opiniones, eso no ha influido en su relación personal que, hasta ahora, continúa inquebrantable.

Aquí hacemos un recuento de lo que han vivido González y Mitre desde que comenzaron a trabajar juntos en televisión y lo que han logrado en medio del intento de detención del conductor de ‘Amor y Fuego’.

Aunque empezaron su carrera televisiva por separado, un inesperado ingreso a ‘Amor, Amor, Amor’ fue el que inició con esta fuerte amistad. Rodrigo González conducía este magazine junto a Sofía Franco y Carla Barzotti, pero tras la ausencia de Sofía, Gigi Mitre tomó la posta. Desde ese momento, la dupla encajó perfectamente con el público y estuvieron juntos hasta el 2017.

Ese mismo año, Peluchín mostró unos audios de Carlos Barraza que mostraban comentarios racistas hacia el amante de su esposa. La difusión le costó al presentador una suspensión de cuatro meses fuera del aire, por lo que retomaron con la conducción del programa en el 2018. Un año después decidieron renunciar a Latina.

Memes de la fallida detención de Rodrigo González.

En aquel momento, señalaron que su decisión se debía a desacuerdos con la gerencia de producción de entretenimiento. Cabe precisar que se especulaba que querían despedir a Gigi, pero su compañero habría decidido renunciar junto a ella.

Tras su salida de la pantalla, ambos compartieron el mismo mensaje en sus redes sociales. “Por desacuerdos profesionales con la gerencia de producción de entretenimiento del canal, hemos decidido ponerle fin a nuestra relación laboral con Latina. Agradecidos por todos estos años en el aire para poder llegar a sus familias, esperamos reencontrarnos pronto para poder seguir entreteniéndonos. Gracias por siempre”, escribieron.

JUNTOS EN LA PANDEMIA

Los conductores de espectáculos demostraron que su amistad traspasaba barreras. En medio de la pandemia por la COVID-19, Rodrigo compartió una fotografía que se pudo tomar ‘junto’ a Gigi Mitre.

La instantánea la compartió en su cuenta de Instagram, donde mostró el gran cariño que le tiene. “Reencuentro esperado con mi Gigi, experimentando lo que es abrazar con el alma, de las ganas que tenia de verla”, escribió en su publicación de julio del 2020.

Rodrigo González y Gigi Mitre se reencontraron en pandemia. (Foto: Captura Instagram)

SE MUDARON A WILLAX

Para finales del 2020, el examigo de Magaly Medina compartió en sus redes sociales la promoción de su nuevo programa junto a su compañera infaltable. Esta vez, la dupla se mudaría de casa televisora y transmitiría su programa a través del aire de Willax.

De esta forma, inició una nueva etapa para ambos con su nuevo show ‘Amor y Fuego’ que se estrenó el 14 de setiembre del 2020, en medio de la pandemia. Desde entonces, se ha convertido en uno de los programas de espectáculo más seguidos.

Rodrigo y Gigi estrenan Amor y Fuego. (Foto: Captura instagram)

UN HIJO JUNTOS

En uno de sus programas, Rodrigo González y Gigi Mitre confesaron a nivel nacional uno de los planes íntimos que tienen. Los conductores hablaron de la importancia de la amistad leal y sincera, y no dudaron en revelar lo que tienen en mente.

Comentaron que estarían dispuestos a convertirse en padres y tener un hijo juntos, si es que los dos no logran concretar una relación hasta entonces. “Si no nos casamos, vamos a vivir juntos hasta viejitos. Nos cuidamos mutuamente, nadie nos va a cuidar como nosotros”, comentó Rodrigo. “Tendremos un hijo, es obvio que será por (fecundación) in vitro”, agregó Gigi Mitre al respecto.

