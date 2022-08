Rodrigo González y Gigi Mitre indignados con Andrés Hurtado por exponer a pacientes con cáncer en su programa

Los conductores de Amor y Fuego arremetieron contra Andrés Hurtado. (Foto: Captura)

Desde el último sábado 30 de julio, Andrés Hurtado ha estado recibiendo el rechazo de cientos de usuarios en redes sociales por los comentarios que hizo en su programa “Sábado con Andrés” con respecto a las personas que padecen cáncer.

Y es que el conductor, invitó a una mujer que se encuentra en una etapa grave para exigir que sea atendida por el sistema de salud nacional. Sin embargo, lo que enfureció a los cibernautas fue cuando el presentador expresó: “si la señora muere, hay que llevar su cadáver al Ministerio de Economía y Finanzas”. Esto generó la indignación de muchas personas así como la de los conductores de Amor y Fuego, quienes no dudaron en expresar su molestia.

Andrés Hurtado con personas que padecen cáncer en su programa. (VIDEO: Twitter)

Luego de escuchar las palabras de la figura de Panamericana TV, Rodrigo González se mostró furioso y no dudó en arremeter contra Andrés Hurtado. Para el periodista, el también empresario habría mostrado su lado más insensible y no tuvo consideración alguna con las personas que estaban en su set.

“Veo a un presentador consumido por su propio personaje, actuando de empático revelando lo más bajo de su personalidad. No creo que él con tantos años en televisión no tenga un manera más empática, más humana, menos agresiva, menos sensible que esta para ayudar a alguien. Yo creo que esas son las situaciones en donde se va viendo la verdadera personalidad de las personas”, dijo la figura de Willax TV.

“Puede ayudar y eso está bueno, pero haciéndolo así, haciéndole pasar un rato así a la gente, él dice que quiere ser el nuevo Ferrando, pero yo he visto a Augusto Ferrando riéndose con la gente, no de la gente, no haciendo esto, no humillando a alguien para darle algo (...) Una persona enferma que va en busca de ayuda que la traten así, que le hablen así, que le hablen así a su familia me revela una falta de sensibilidad absoluta. No entiendo lo que acabo de ver, me parece incalificable. Eso es denigrar, humillar a una persona”, agregó.

Por su parte, Gigi Mitre no se quedó callada y se solidarizó con la mujer que fue invitada al sabatino de Hurtado. Además, recalcó su asombro ante la actitud del presentador, pues señaló que es un hombre que sabe de televisión y cómo se debe manejar el medio.

“Me da muchísima pena la familia y la señora. Desde acá le mandamos toda la buena energía para que se recupere. Es verdad de que no hay medicamentos para pacientes con cáncer, pero hacerla pasar por un momento así, al final no entendí cuál era su mensaje”, acotó desconcertada.

Rodrigo González y Gigi Mitre indignados con Andrés Hurtado. (VIDEO: Amor y Fuego)

