¿Bad Bunny y Jungkook de BTS tendrán una colaboración? Todo lo que se sabe

La separación temporal de BTS causó una inesperada sorpresa entre los fanáticos del grupo surcoreano, considerado uno de los más influyentes que se han aparecido en la escena musical durante los últimos años. Los integrantes, que forman parte de BigHit y Hybe, anunciaron un alto en sus actividades en conjunto para enfocarse en sus proyectos personales.

Muestra de ello es lo que se pudo ver en el Lollapalooza, uno de los festivales más importantes en Estados Unidos donde se presentó J-Hope, siendo el primero de Bangtan en tener un show en vivo exitoso y respaldado por ARMY, nombre que reciben los fans de los artistas.

Quien también se adelantó en la continuación de su carrera en solitario fue Jungkook, quien presentó su trabajo “Left and right” junto a Cherlie Puth. Esta colaboración despertó la curiosidad de sus seguidores por saber con qué más los sorprenderá durante el 2022 y 2023.

Uno de los nombres que cobró notoriedad en su faceta como solista fue el de Bad Bunny, uno de los máximos representantes del género urbano. Un video se hizo viral en Internet donde se muestra cómo sería una colaboración de ambos.

Ese es el nombre que recibe el trabajo compartido por el canal Squash. Desde su publicación ha logrado acumular más de 200 mil visualizaciones , así como cientos de comentarios de ARMY y seguidores del ‘conejo malo’, quienes reaccionaron en la plataforma musical.

Para no generar confusiones, ya que se despertó el rumor de que la colaboración fue confirmada, los creadores de contenidos detrás de ese usuarios escribieron un mensaje a la comunidad: “nosotros no tenemos los derechos de la canción original o video. Es solo una edición presentada a los fans con este video”.

¿Jungkook tendrá una colaboración con Bad Bunny?

Hasta la fecha no se ha confirmado algún trabajo en conjunto , aunque esto no ha desanimado a los admiradores del surcoreano, quienes mostraron su entusiasmo en el fan made, precisando que les gustaría escucharlos juntos, sobre todo porque sería una gran oportunidad para que Jungkook sorprenda al fandom hablando español.

Para mayo de 2022, los integrantes de BTS expresaron un interés en nuestro idioma, por lo que se especuló que podrían tener un featuring con un artista latino. Sumado a esto, ellos no son ajenos a la lengua española. Recordemos que J-Hope lo incorporó en su canción “chicken noodle soup”, junto a Becky G.

Adicionalmente, los cantantes urbanos están en el radar de los ídolos K-pop. En un vlog de Taehyung se evidenció que él incluyó la canción “Provenza” de Karol G mientras estaba conduciendo.

¿Qué pasó con BTS?

En el mes de su aniversario, los integrantes de Bangtan anunciaron su separación temporal, causando la sorpresa de ARMY tras el lanzamiento de su álbum “Proof”. Pese a este anuncio, ellos han seguido produciendo música, siendo su última presentación “Bad decisions”, junto a Benny Blanco y Snoop Dog.

Los siete han seguido mostrándose en redes sociales y no han dejado de estar en contacto. Un ejemplo de esto es la asistencia de todos al proyecto “Jack in the box” de Jung Ho-seok . Gracias a unos videos que se hicieron virales en redes sociales se pudo ver que los cantantes se divirtieron en una fiesta por el lanzamiento del álbum.

Aunque aún no se ha confirmado, se estima que BTS haga una aparición especial en el Mundial Qatar 2022, considerando que producirá una canción que formará parte del evento deportivo.

