Peruana tiene “cita” con figura de BTS en Miraflores y es viral en TikTok

BTS es una de las bandas kpop más famosas en el mundo. Su popularidad no conoce de fronteras ni distancia y por ello, según registros de los Record Guinness la boyband surcoreana cuenta con la mayor cantidad de fans en el mundo.

ARMY, nombre de los fanáticos de BTS hacen todo lo posible para demostrar su fidelidad y apoyo a los idols y en el caso de Perú, sus fans sueñan y anhelan la llegada de este grupo.

Prueba de ello, es el video que se volvió viral en TikTok donde se observa a una fan teniendo una “cita” con uno de los integrantes de la popular banda.

VIRAL DE ARMY Y LA “CITA” QUE TUVO CON JIN

En TikTok un video se volvió bastante popular y hasta el momento cuenta con 19.9 millones de vistas, 1.9 millones de me gusta y más de 24 mil comentarios. Este fue compartido por la usuaria @debbie.26.

El clip tiene como fondo el famoso audio de Bob Esponja que al final dice sorprendido “¿Qué es eso?”.

El pequeño video viral de 11 segundos inicia acompañado del texto “cuando caminas por la calle y pasa esto”, mientras se enfoca el cruce de la avenida Larco y la calle Manco Cápac, hasta que de repente la cámara graba algo inesperado.

Se observa a una señorita sentada en una silla y a su costado se ve la imagen en tamaño real de Jin, uno de los integrantes de BTS. Al parecer la fan, junto con dicha figura, estaban esperando qué comida pedir. Pero lo que más llamó la atención de los usuarios y de quién grababa, es cómo la fanática mira a la imagen del surcoreano, como si tratara de una figura real.

Todo ello sucedió en el distrito de Miraflores en Lima, Perú.

REACCIÓN DE LOS USUARIOS

Los internautas de TikTok no demoraron en comentar y reaccionar ante el contenido de aquel clip. Algunos se mostraron desconcertados por la actitud de la fan, ya que se trataba de una imagen irreal, mientras que otros empatizaron con ella, afirmando que también lo harían porque también son fanáticos de la boyband y otros personajes famosos.

Estos son algunos de los comentarios que más resaltaron en la publicación.

“Lo mejor es que lo mira como preguntándole que va a pedir”, “Ummm gracioso, pero no gracioso de risa, gracioso de raro...”, “Si esto del amor no funciona... Entonces, tocará...”, fueron algunas de las reacciones.

Asimismo, existieron aquellos que se sintieron identificados con la joven fan.

“Eso es una chica ARMY que ama a BTS, así como yo. El mejor fandom forever”, “No me rio porque me dieron ganas de hacer lo mismo, pero con Messi”, “La neta si tuviera a Yoongi o Namjoon de cartón también me lo llevaría a cenar taquitos o algo”, “Están teniendo una cita, déjalos”, fueron otros de los comentarios.

¿QUÉ PASARÁ CON JIN LUEGO DE LA SEPARACIÓN TEMPORAL DE BTS?

Kim Seok-jin ha destacado por su participación en doramas con sus canciones. Una de las más aplaudidas ha sido “Yours”, tema de la serie “Jirisan” que le permitió ganar el premio a Mejor Artista de OST de k-dramas en los Top Ten Awards 2022 (TTA).

Aunque no ha sido confirmado en su totalidad, se especula que Jin habría dado un primer paso para acercarse a las producciones coreanas, y de esta manera, cumplir otro de sus objetivos: mostrar su faceta como actor. Este fue uno de sus propósitos antes de unirse a BigHit.

