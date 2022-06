BTS: qué está pasando con sus carreras de solistas

Estas son las últimas noticias del K-pop, separación temporal de BTS, Jimin, Jin, Suga, RM, J-Hope, Jungkook y Taehyung.

En el mes de aniversario de BTS se vivió un clima de desconcierto por la confirmación de una separación temporal, conocida en el mundo del K-pop como hiatus, el cual permitirá que los integrantes de Bangtan puedan sumergirse en otros proyectos que no sean directamente relacionados con el grupo.

Este acontecimiento causó una sorpresa en el ARMY, fans que esperaban ver a los cantantes en un nuevo tour que les permita conocer sus ciudades. Con el exitoso final del “Permission to dance on stage”, se manejó la idea que los idols hagan su aparición en Latinoamérica con el álbum “Proof”, pero esto no será una realidad por el momento.

El nuevo camino que están tomando, con el respaldo de HYBE Lebels, permitirá a los intérpretes sucoreanos que puedan producir nueva música que refleje el estilo de cada uno. Es así como nos permitirán conocer una faceta distinta de cada uno.

K-pop boy band BTS' goods are seen on display at a cafe in Seoul, South Korea, June 15, 2022. REUTERS/Kim Hong-Ji

¿QUÉ PASARÁ CON BTS TRAS SU SEPARACIÓN TEMPORAL?

Es importante indicar que no se trata de una disolución, solo es una pausa que han tomado, pero no significa que dejarán de trabajar a favor del grupo. De acuerdo a la última transmisión que hicieron los integrantes de BTS, se logró conocer que cada uno tiene un proyecto personal en el que desean dedicarse a tiempo completo.

Agust D (Suga de BTS).

BTS: ¿QUÉ PASARÁ CON SUGA?

Min Yoon-gi se ha convertido en uno de los miembros de BTS con mayor proyección en el mercado musical. Su perfil como productor musical le ha permitido realizar colaboraciones que marcan su carrera en solitario, manteniendo una división entre sus creaciones con Bangtan y en solitario.

Según sus últimas declaraciones, está estudiando varios idiomas y aprendiendo a tocar instrumentos que le permitan explorar más y poder crear piezas únicas como “That that”, junto a PSY.

Jin de BTS.

BTS: ¿QUÉ PASARÁ CON JIN?

Kim Seok-jin ha destacado por su participación en doramas con sus canciones. Una de las más aplaudidas ha sido “Yours”, tema de la serie “Jirisan” que le permitió ganar el premio a Mejor Artista de OST de k-dramas en los Top Ten Awards 2022 (TTA).

Aunque no ha sido confirmado en su totalidad, se especula que Jin habría dado un primer paso para acercarse a las producciones coreanas, y de esta manera, cumplir otro de sus objetivos: mostrar su faceta como actor. Este fue uno de sus propósitos antes de unirse a BigHit.

K-pop boy band BTS member J-hope.

BTS: ¿QUÉ PASARÁ CON J-HOPE?

Jung Ho-seok ha podido conquistar otros mercados musicales gracias a una primera colaboración con Becky G para la canción “Chicken Noodle Soup” , lanzada en el año 2019. Se estima que este sería el camino que recorrería J-Hope en su carrera en solitario. Cabe indicar que antes de anunciar el hiatus, adelantaron que más de uno se estaba preparando para cantar en español.

Tras la separación temporal de BTS, J-Hope regresará a los escenarios como al ser confirmado para el Lollapalooza 2022 , encabezando la lista de artistas invitados.

K-pop boy band BTS member Jimin.

BTS: ¿QUÉ PASARÁ CON JIMIN?

Con más de 3 millones de oyentes mensuales en Spotify , Jimin es otro de los miembros que ha encaminado su carrera como solista en los K-dramas, creando piezas musicales que destacan en las series coreanas. Su único lanzamiento que lleva su sello propio tiene el nombre de “With you”, junto a Ha Sung Woon, el cual forma parte del soundtrack del dorama “Our blues”, una de las producciones más famosas de los últimos años y que se encuentra en el catálogo de Netflix.

Es posible que las baladas sean las canciones que marquen la nueva era de Jimin en solitario, tomando en cuenta que su trabajo ha sido aplaudido bajo este género musical.

V (Taehyung) de BTS.

BTS: ¿QUÉ PASARÁ CON TAEHYUNG?

V de BTS ha sumado logros en su carrera en solitario con canciones que forman parte de los soundtracks oficiales de K-dramas. Sus seguidores pueden escuchar estas piezas en las series Hwarang, Itaewon class y Our beloved summer.

El destino de Taehyung no se ha definido en su totalidad, por lo que se espera que sorprenda a los fans con el lanzamiento de nueva música que les permita conocer su faceta musical alejado de Bangtan.

Jungkook.

BTS: ¿QUÉ PASARÁ CON JUNGKOOK?

Jungkook de BTS ha sido uno de los artistas que ha mantenido un contacto cercano con ARMY después de que anunciaran la separación temporal. Siguiendo las pistas que ha podido lanzar en sus últimas apariciones públicas y encuentros con productores/cantantes, es probable que se mantenga en el mundo del pop y R&B, por lo que pronto podríamos conocer sus primeras colaboraciones con estrellas del rango de Pink Sweat$.

RM, líder de BTS.

BTS: ¿QUÉ PASARÁ CON RM?

El líder RM es el cantante que ha tenido su carrera como solista en pausa por mucho tiempo. Su último trabajo en solitario lo presentó en el 2018 con el álbum “Mono”, el cual tiene 7 canciones. Un año más tarde se unió al remix de “Old town road” de Lil Nas X. Hasta el momento no se sabe en qué dirección irá su música y qué sorpresas podría lanzar en medio de este hiatus.

Se espera que su carrera musical sea acompañada de su presencia en eventos públicos, ya que es uno de los voceros de campañas a nivel mundial, como su trabajo con UNICEF y otros organismos de la ONU.

