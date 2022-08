Carlos Galván tilda de ‘vendehumo’ a Darío Benedetto por pelea con Carlos Zambrano

El exfutbolista argentino cuenta que las peleas son comunes en camerinos pero que Benedetto está sacando provecho de ello (Video: A Presión)

Carlos Galván, exfutbolista argentino y panelita del programa deportivo digital ‘A Presión’, opinó sobre la comentada pelea de Carlos Zambrano y Darío Benedetto en el último partido de Boca Juniors frente a Racing Club de Avellaneda.

“Para mí (Pipa Benedetto) es un vende humo total, porque si él se cree un referente como quiere mostrarse para la gente y la hinchada, tiene que cerrar la boca y hablar en el vestuario. De frente, cara a cara, si quieres agarrarse mano a mano, pero de frente. ¿Desde atrás vas a ir? No me parece”, afirmó el natal exentrenador de Sport Chavelines.

“A mí me dicen el ‘defiendan más atrás’ y yo respondo ‘y tú hace ocho fechas que no metes goles’. Me pongo en el pellejo de Zambrano, inconscientemente ya hubiera estado en guardia. Porque puede pasar cualquier cosa, porque las pulsaciones están a mil. Puede pasar en el túnel o en el vestuario. La situación se súper dimensiona porque es Boca”, agregó el Negro.

Según Morena Beltrán, esto ocurrió por un cruce con Darío Benedetto en los vestuarios.

El también comentarista de ‘A Presión’, Julinho, se refirió a su experiencia como jugador e indicó que el enfrentamiento entre ambos jugadores de Boca Juniors “viene desde los entrenamientos. Uno ya está mirando al otro y solo espera ese momento para que te caiga encima. No todos en un equipo son amigos, hay varios que ni siquiera se miran a la cara. Palermo y Riquelme se hablaban poco, pero dentro de la cancha, todo normal”.

“Ahora hay más medios, están las redes sociales. La gente se entera de muchas más cosas. Antes salía tal vez en el periódico, en uno que otro canal. Ahora es mucho más masiva la información. Yo he visto varias, en túneles, en vestuarios, en entrenamientos... Esas agresiones ya vienen desde hace mucho tiempo”, añadió el exgoleador de Sporting Cristal, a manera de justificación del por qué se viralizó la pelea entre Zambrano y Benedetto.

“Benedetto últimamente está siendo protagonista del escándalo. Ante Corinthians, anteriormente en un partido con Godoy Cruz. En el caso de Almendra, también intercedió para que lo suspendan. No es un líder positivo. Es un vende humo para ventilar las cosas y que la gente se gane El líder era Izquierdoz”, aseguraron los panelistas del programa deportivo.

El 'Pipa' nuevamente se vio envuelto en un cara a cara

Al igual que Carlos Zambrano, cuya faceta deportiva ha estado involucrada en situaciones similares de rudeza dentro y fuera de la cancha, Darío Benedetto también tiene una serie de escándalos registrados. El más recordado, durante la presente temporada 2022, es frente a Corinthians, protagonizando un cruce con Joao Victor, zaguero del conjunto brasilero. El Pipa le dijó: “Vení conmigo”, ante una aparente provocación. Después de las palabras, el argentino reaccionó con un cabezazo justo frente de la frente del rival. Los integrantes de ambas escuadras tuvieron que intervenir para separar a los protagonistas de la pelea.

La sanción confirmada, hasta el momento, es la suspensión de ambos futbolistas en el próximo partido de Boca Juniors frente a Rosario Central. También se intuye un castigo económico a modo de reparación, pues el perjuicio recayó en el equipo completo, cuya dirigencia aún no se consolida después de la inesperada destitución de Sebastián Battaglia al mando de la escuadra.

