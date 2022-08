Peter Arévalo habló de Carlos Zambrano y Darío Benedetto: “Pasa en todos lados, lo vimos en la Premier League”

El narrador hizo alusión a lo sucedido entre Carlos Zambrano y Darío Benedetto, además de los de Thomas Tuchel y Antonio Conte. (ESPN Perú)

La pelea entre Carlos Zambrano y Darío Benedetto en el entretiempo del Boca Juniors vs Racing Club ha sido el tema del que se ha comentado mucho en las últimas horas. Y es que ambos jugadores saltaron al campo para el segundo tiempo de dicho encuentro con marcas en el cuerpo que, horas más tarde, se confirmó que hubo una acalorada lucha entre ambos. En ese sentido, Peter Arévalo consideró este tipo de acciones como normales y que suceden en este deporte, citando a lo sucedido en la Premier League.

Fue en el programa ‘Equipo F’ de ESPN Perú, que el narrador aclaró que desde su lado no lo consideran este hecho como algo normal, pero pidió que no se relacione estos sucesos exclusivamente con esta parte del continente, sino también que sucede en Europa, con una cultura ‘más civilizada’.

“Nosotros no normalizamos el tema. Cuando digo que “me encanta ese tipo de situaciones”, no me refiero a que me guste que se dé a menudo. Sino que se acostumbra a decir que el salvajismo está en Sudamérica. Hoy lo vimos en la Premier League, en la mejor liga del mundo”, fueron sus primeras palabras.

Del mismo modo, nombró un caso parecido en el pasado domingo 14 de julio, cuando durante el compromiso entre el Chelsea y el Tottenham, el técnico de los ‘Spurs’, Antonio Conte, le gritó los goles a su par, Thomas Tuchel. Eso no quedó ahí, ya que al final del duelo, el alemán le tendió la mano, pero cuando iban a soltarse, no dio su brazo a torcer y empezaron a discutir, aparentemente, con palabras subidas de tono.

“Hay quien dice que el fútbol de Europa es “el fútbol modelo”. No. Pasa en Sudamérica, en Europa, África, en todos lados. No digo que esté bien, pero sucede. Lo de Tuchel y Conte, sinceramente, los disfruté porque son dos tipos que mandan un mensaje de temperamento, de no querer perder. Trato de encontrarle la vuelta y no del tema de la violencia. Finalmente termina en un apretón de manos en que los dos forcejean y quedó”, dijo.

Inclusive, luego del empate en el derbi londinense, el exentrenador del Borussia Dortmund declaró que no era un acontecimiento para llevarlo a más y que fue producto de las altas pulsaciones que arroja un partido de fútbol. “Es emocional, es fútbol. No necesitamos comentarios que calienten las cosas, es así el juego. Es la Premier League, la amamos. Somos dos técnicos muy emocionales, eso es todo”, mencionó.

De ahí, Arévalo trató de descifrar el motivo por el cual, tanto el zaguero como el delantero llegaron a esas instancias, haciendo alusión que antes de que culminara el primer tiempo, había indicios de lo que podía suceder más adelante, en referencia a los gestos del ‘Kaiser’.

“En el caso de Zambrano con Benedetto, cuando antes de que termine el primer tiempo este último estaba dando las arengas, el peruano lo mira incómodo. Hay jugadores que no acostumbran a compartir liderazgo y Zambrano es un tipo calentón”, comentó.

Lo cierto, es que en el caso de los futbolistas ‘xeneizes’, de acuerdo con la información extraída de ESPN Argentina, la directiva encabezada por el vicepresidente, Juan Román Riquelme, en horas de la pasada medianoche se habría acercado al hotel de concentración donde estaba el plantel para aclarar la situación y que no se repita. Esto debido a que afectaba la imagen del club y que podría provocar una presión por parte de los hinchas que incomodaría el momento deportivo de la entidad ‘azul y oro’.

