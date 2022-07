Boca Juniors vs Corinthians EN VIVO: partidazo en La Bombonera por octavos vuelta de Copa Libertadores 2022

Boca Juniors vs Corinthians EN VIVO HOY: octavos de final vuelta de Copa Libertadores 2022.

Boca Juniors de Argentina recibirá hoy martes 6 de julio a Corinthians de Brasil en un partido válido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2022. En la ida quedaron igualados sin goles, por lo que en La Bombonera, el equipo de los peruanos Carlos Zambrano y Luis Advíncula buscarán la clasificación ante sus hinchas. Sigue el minuto a minuto del partidazo.

¿Cómo llegan los dos equipos? El elenco argentino no viene por una buena senda en la Liga Profesional de su país. Esto debido a que en sus últimos dos partidos se llevó derrotas (1-2 contra Unión de Santa Fe y 0-3 ante Banfield), resultados que lo ubican en la décimo primera posición de la tabla con 9 unidades.

El ‘xeneize’ puso todas sus fichas al torneo internacional, pues acabó en la primera ubicación del grupo E luego de haber alcanzado los 10 puntos, uno más que su rival de turno, equipo del que tratará de cobrarse la revancha de la ida en el Neoquímica Arena.

Por el lado del ‘Timao’, también atraviesa un presente similar. Y es que de sus últimos 5 encuentros en el Brasileirao, ha logrado solo 2 victorias, 2 empates y 1 derrota. Esta última fue el pasado sábado 2 ante Fluminense por un apabullante 0-4.

En la Copa Libertadores, el conjunto brasileño formó parte del mismo grupo del ‘azul y oro’, pero, como se mencionó líneas arriba, se colocó en el segundo lugar luego de haber acumulado 9 puntos. El saldo de 2 victorias, 3 empates y 1 derrota le dio el pase a los octavos de final.

Boca - Corinthians: con Advíncula, igualaron 0-0 en Sao Paulo por los octavos de la Copa Libertadores

BAJAS Y DUDAS

El técnico del ‘xeneize’, Sebastián Battaglia, recuperó a sus dos jugadores por suspensión (Frank Fabra y Cristian Medina), por lo que podrá contar con el resto de su plantel en plenas condiciones.

En el caso del Corinthians, el entrenador Vitor Pereira no tendrá a 9 jugadores por lesión (Du Queiroz, Willian, Maycon, Gil, Gustavo Silva, Rafael Ramos, Fagner, Renato Augusto y Joao Victor), COVID-19 (Adson) y precaución (Gustavo Mosquito). Sin embargo, no se descarta que pueda infiltrar a alguno en el once titular, considerando que se juega la clasificación.

DECLARACIONES

“Sabemos que esta serie es muy linda jugarla. Fuimos inteligentes en Brasil y trajimos un resultado que nos permite tener la posibilidad de ganar acá y pasar, así que seguiremos tratando de hacer lo mejor posible para superar al rival y pasar de fase”, aseguró Sebastián Battaglia, DT de los argentinos.

“De verdad, nunca en mi vida, en mi carrera, había tenido un escenario como este. Hay muchos jugadores fuera, casi se puede hacer un equipo. Pero en el espíritu de Corinthians, fue mano a mano y pudimos haber ganado. Esto nos enorgullece. Es tratar de sobrevivir a esta marea, esta tormenta, y seguir con vida”, reveló Vitor Pereira, estratega del ‘Timao’.

ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS

- Corinthians 0-0 Boca Juniors (Copa Libertadores 2022).

- Boca Juniors 1-1 Corinthians (Copa Libertadores 2022).

- Corinthians 2-0 Boca Juniors (Copa Libertadores 2022).

- Corinthians 1-1 Boca Juniors (Copa Libertadores 2013).

Boca Juniors 0-0 Corinthians: resumen del partido por octavos de final ida de Copa Libertadores 2022. (Video: ESPN).

BOCA JUNIORS VS CORINTHIANS: POSIBLES ALINEACIONES

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra; Guillermo Fernández, Alan Varela, Óscar Romero; Sebastián Villa, Darío Benedetto, Exequiel Zeballos. DT: Sebastián Battaglia.

Corinthians: Cassio; Rafael Ramos, Raul Gustavo, Joao Victor, Fábio Santos; Du Queiroz, Lucas Piton, Víctor Cantillo, Giuliano; Gustavo Matuan, Róger Guedes. DT: Vitor Pereira.

HORARIOS DEL BOCA JUNIORS VS CORINTHIANS VUELTA

- Perú / 7:30 p.m.

- Colombia / 7:30 p.m.

- Ecuador / 7:30 p.m.

- Estados Unidos (Miami) / 8:30 p.m.

- Chile / 8:30 p.m.

- Paraguay / 8:30 p.m.

- Venezuela / 8:30 p.m.

- Bolivia / 8:30 p.m.

- Uruguay / 9:30 p.m.

- Argentina / 9:30 p.m.

- Brasil / 9:30 p.m.

- España / 2:00 a.m. del miércoles 6 de julio.

CANALES PARA VER BOCA JUNIORS VS CORINTHIANS VUELTA

- Argentina / Fox Sports y Star+.

- Chile / Fox Sports 1 y Star+.

- Bolivia / ESPN y Star+.

- Paraguay / ESPN y Star+.

- Perú / ESPN y Star+.

- Uruguay / ESPN y Star+.

- Colombia / ESPN y Star+.

- Ecuador / ESPN y Star+.

- Venezuela / ESPN y Star+.

- España / DAZN.

- Estados Unidos / beIN SPORTS.

