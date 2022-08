Carlos Zambrano y Darío Benedetto: los verdaderos motivos de la pelea en la interna de Boca Juniors

Periodista de ESPN informó qué pasó entre Carlos Zambrano y Darío Benedetto en Boca Juniors vs Racing Club.

La interna de Boca Juniors no anda muy bien y un claro ejemplo de ello, es la reciente pelea entre Carlos Zambrano y Darío Benedetto. Ambos futbolistas ‘xeneizes’ se agredieron, según prensa argentina, en el descanso del compromiso contra Racing Club válido por el campeonato local. Con el pasar de las horas se van revelando los motivos del conflicto.

“La pelea inicia con una recriminación de Benedetto a la marca del equipo, que utilizó la frase ‘no pegamos ninguna patada’, y Zambrano le contestó por la actitud que tuvo Benedetto en el primer tiempo y con la falta de eficacia”, comentó el periodista Augusto Cesar en ESPN F12.

“Lo de Benedetto fue más en general y lo de Zambrano fue directamente”, complementó el comunicador argentino. Asimismo, el panel del programa deportivo sostuvieron que el ‘Pipa’ debió aguantar las palabras del ‘León’ y no reaccionar de la forma que lo hizo.

Charla de Riquelme

Augusto Cesar también compartió detalles del rechazo por parte de la directiva de Boca Juniors. Juan Román Riquelme, director deportivo del club, se dirigió a la concentración y habló con los jugadores. El exfutbolista mostró su descontento con el enfrentamiento entre Carlos Zambrano y Darío Benedetto.

“Junto al plantel casi a la 1 de la madrugada. Les dijo ‘son jugadores de fútbol, no boxeadores. La imagen de Boca fue ensuciada, han cruzado un límite, que pueden ser sancionados y si siguen con estas cuestiones, van a lograr que el hincha de Boca insulte a los jugadores’”, manifestó el reportero.

Las huellas de la pelea entre Carlos Zambrano y Darío Benedetto.

Cronología de la pelea entre Benedetto y Zambrano

Todo comenzó cuando terminó la primera mitad del Boca Juniors vs Racing. Darío Benedetto reunió a sus compañeros y no se mostraba muy contento por el empate en el Cilindro. La actitud del ‘Pipa’ no era desacertada, pues la ‘Academia’ tuvo el control del partido durante la primera etapa. De esta forma se fueron al vestuario.

La noticia estallaría minutos después. Los jugadores ‘bosteros’ volvieron al campo y las cámaras enfocaron a Carlos Zambrano. De inmediato, el narrador Sebastián Vignolo, se refirió al estado del rostro del futbolista de la selección peruana, el cual tenía un hematoma en el populo y un rasguño en parte de la nariz.

“Está marcado Zambrano, no recuerdo si tuvo un roce en el primer tiempo”, manifestó el ‘Pollo’, quien también hizo una comparación de la cara del ‘León’ al finalizar el primer tiempo. En seguida, su compañera Morena Beltrán advirtió que “hubo un cruce con Benedetto”.

Según Morena Beltrán, esto ocurrió por un cruce con Darío Benedetto en los vestuarios.

Esta información de la reportera fue complementada por su colega Pablo Carroza en Twitter. “Me confirman desde la seguridad que efectivamente hubo trompadas entre Benedetto y Zambrano, camino a los vestuarios una vez finalizado el primer tiempo de Racing vs Boca. Los tuvieron que separar sus propios compañeros y hasta debió interceder la policía”.

Pablo Carrozza confirmó la pelea entre Carlos Zambrano y Darío Benedetto.

DT de Boca confirmó la pelea

Hugo Ibarra, técnico de Boca Juniors, habló con la prensa tras el empate con Racing Club. Como era de esperarse, el ‘Negro’ fue consultado por la supuesta pelea entre Carlos Zambrano y Darío Benedetto.

El entrenador argentino contó que si hubo una discusión, pero nada más que eso. Asimismo, sostuvo que desconoce por qué se inicio la disputa en el vestuario. A su vez, deslizó la posibilidad de que el jugador de la selección peruana se haya golpeado durante los 90 minutos. Finalmente, dijo que conversará con ambos futbolistas.

El DT de Boca Juniors se refirió a la pelea entre Carlos Zambrano y Darío Benedetto en el Cilindro.

Zambrano y su mensaje después de la pelea

Carlos Zambrano no se refirió directamente de la agresión con Darío Benedetto, pero si se pronunció sobre la igualdad con Racing por el torneo argentino. “Partido complicado pero la entrega del grupo no es negociable”, escribió en su cuenta de Twitter.

El post de Carlos Zambrano después de la supuesta pelea con Darío Benedetto.

En cambio, Darío Benedetto no realizó ningún post, ni declaró luego del incidente. El ‘Pipa’ compartió fotos entre ellas el abrazo con Fernando Gago, actual técnico de la ‘Academia’ y quien claramente es su amigo, en Instagram.

El post de Darío Benedetto después de la pelea con Carlos Zambrano.

