Amy Gutiérrez se pronuncia luego de su accidente en En Boca de Todos: “Nada de vergüenza”

Amy Gutiérrez se ríe de su accidente y pide normalizar la 'regla'. (Instagram)

Amy Gutiérrez no se quedó callada ante el accidente que sufrió la tarde de este lunes 15 de agosto durante la emisión en vivo de En Boca de Todos. La cantante de salsa utilizó sus redes sociales y muy sonriente se pronunció sobre el incidente que pasó debido a la llegada de su periodo menstrual.

Todo ocurrió cuando la salsera se paró para modelar en medio del set y al darse la vuelta, se vio una mancha roja en su pantalón blanco. La conductora Tula Rodríguez se le acercó para cubrirla. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la forma natural en que la artista manejó el hecho.

“Uyuyuy, uy, son cositas que pasan, lo normal, lo normal. Todas las mujeres hemos pasado por esto (...) Todo con buena actitud, con mucha normalidad, tranquilidad porque todas las mujeres entendemos este momento”, dijo Amy Gutiérrez luego del impase en su ropa.

Amy Gutiérrez sufrió accidente en 'En Boca de Todos' | América Tv

Asimismo, horas después no dudó en grabarse en las historias de su cuenta oficial de Instagram para comentar al respecto y dejar en claro que a todas las mujeres le puede pasar lo mismo. Además, pidió que se normalice el estar con la ‘regla’ y que deje de ser un tema del cuál no se puede hablar.

“Creo que es algo normal, lo he tomado con mucha normalidad. Hay que normalizar la regla, creo yo, las mujeres en estos momentos nos entendemos bastante. Buena actitud y nada de vergüenza. Normalicemos estas situaciones. Normalicemos la regla”, señaló.

Para seguir expresando su sentir, Amy Gutiérrez también publicó el vídeo del preciso momento en que ocurre todo para recalcar que a cualquier fémina le puede venir su periodo menstrual de manera inesperada y contó que ha recibido diferentes opiniones.

“Muchos están hablando de lo que me pasó hoy en el programa. Sí, me vino la regla y no estaba preparada. Estoy sorprendida con los comentarios que he venido encontrando. Algunos con vergüenza, otros juzgando, pero muchos más entendiéndome, ¿y saben por qué? Porque es normal, a todas nos pasa. Nadie está libre de un accidente”, escribió como descripción de su post.

Cabe mencionar que, la intérprete de la canción “No te contaron mal” compartió los múltiples mensajes de apoyo que varios de sus seguidores han publicado en sus redes, dejando en evidencia que muchos usuarios tienen su mismo pensamiento.

Amy Gutiérrez publica mensaje en sus redes. (Instagram)

Amy Gutiérrez quiere cantar con Gian Marco

En una entrevista con Infobae, la joven confesó que tiene muchos deseos de cantar un tema Gian Marco para su disco, y que solo está buscando la forma de pedírselo. “Ahora él está dedicado a sacar su nuevo disco, pero sí, voy atreverme con toda la confianza de preguntarle si estaría dispuesto a grabar conmigo, ya se lo he tanteado y él sí quiere, pero está full con el tiempo. El algún momento se podrá”.

Asimismo, contó que el compositor peruano le regaló un tema, el cual lo usará como tema principal de su disco. “Estoy feliz porque ya voy a terminar de grabar el primer tema de mi disco. Todavía lo estoy perfilando si va ser balada o salsa, ya más adelante lo sabrán”.

