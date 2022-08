Diego Lugano y su sorprendente opinión sobre la pelea entre Zambrano y Benedetto: “Ojalá siga pasando”

Diego Lugano sorprendió con sus declaraciones sobre la polémica en el vestuario de Boca Juniors.

Diego Lugano, exjugador uruguayo, estuvo de invitado en un programa deportivo, en el cual habló sobre la polémica en Boca Juniors y sorprendió a todos con su respuesta. El ‘charrúa’ dijo que la pelea entre Carlos Zambrano y Darío Benedetto es algo que debería seguir pasando porque son cosas del fútbol.

“El ‘Mono’ (Carlos Navarro Montoya) y ‘Mancu’ (Alejandro Mancuso) cuantas veces habremos visto eso en un vestuario. Lo que pase que antes, al haber menos redes sociales, menos prensa y menos cámaras, eso quedaba ahí y a la semana o a los diez días, volvían a ser amigos, compañeros y no pasaba nada”, declaró Diego Lugano en conversación con Debate F.

“Pasó toda la vida y ojalá siga pasando, son cosas del fútbol, de la pasión, del momento, de la explosión y de la adrenalina. Eso no indica que hay buenos o malos, bueno ojalá se pueda recomponer esa relación en un futuro”, expresó el exdefensor.

“Como te digo, el problema es cuando se vuelve público y se comenta mucho hacia fuera. Eso se vuelve una bola de nieve para dentro y ahí recomponer las relaciones son más difíciles. Esa es la ventaja que tenía nuestra generación cuando teníamos este tipo de problemas porque no se enteraba nadie y era más fácil recomponer esa relación”, finalizó el exfutbolista.

El antes y después del rostro de Carlos Zambrano en el Boca Juniors vs Racing Club.

La palabra de los protagonistas

Una vez terminado el compromiso con Racing Club, un integrante del plantel de Boca Juniors fue consultado sobre qué pasó en el entretiempo entre Carlos Zambrano y Darío Benedetto. El que respondió esas incógnitas fue el técnico, Hugo Ibarra.

El ‘Negro’ no fue claro con sus declaraciones. Primero, manifestó que hubo discusión y nada más que eso. Después, dejó en entrever que el golpe al ‘León’ se pudo haber dado durante los 90 minutos.

Algo que no ocurrió en el campo, al menos que las cámaras de transmisión no lo hayan captado. Y es que al terminar la primera parte, el jugador de la selección peruana no tenía ninguna marca en la cara. Por último, el DT ‘xeneize’ expresó que hablará con sus dos pupilos.

El DT de Boca Juniors se refirió a la pelea entre Carlos Zambrano y Darío Benedetto en el Cilindro.

Por otro lado, Carlos Zambrano envió un mensaje de unión luego del empate con la ‘Academia’. “Partido complicado pero la entrega del grupo no es negociable”. Al post del ‘Kaiser’, se le sumó la postura de su hermano, quien reveló que nunca el defensor había sido enfocado tanto por las cámaras.

Desde la otra parte, Darío Benedetto todavía no habló con la prensa o se pronunció por sus redes sociales. El ‘Pipa’ solo subió fotos del partido con Racing a su cuenta de Instagram. En una sale con el balón y en otra abrazando a Fernando Gago, actual técnico del ‘Primer Grande’, y con quien compartió vestuario tiempo atrás.

Mal momento de Boca

La pelea entre Carlos Zambrano y Darío Benedetto no es nada más que consecuencia del mal momento futbolístico de Boca Juniors. La escuadra ‘bostera’ no ha logrado mantener una regularidad en el campeonato argentino.

Después del empate ante Racing, el equipo dirigido por Hugo Ibarra se ubica en la onceava casilla a nueve puntos del líder, Atlético Tucumán. En 13 partidos disputados, ha perdido seis, ha ganado seis e igualó en uno.

Aún queda mucho para la finalización del torneo y su siguiente reto será ante Rosario Central. Dicho cotejo está programado para el miércoles 17 de agosto a las 19:30 (hora peruana) en la Bombonera.

