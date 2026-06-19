Es impreciso que ONPE no contabilizó 106 votos a favor de Roberto Sánchez en un acta de Loreto

El Jurado Electoral Especial (JEE) resolvió incluir 106 votos a favor de Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, que inicialmente no fueron contabilizados en una mesa de votación de Loreto. Esta decisión puede verificarse en la página oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), según informó PeruCheck.
De acuerdo con la cobertura de PeruCheck, circuló en redes sociales la afirmación de que la ONPE no habría sumado dichos votos al total del candidato en esa jurisdicción. Sin embargo, la revisión del caso muestra que, aunque en un inicio estos sufragios no aparecieron en el conteo preliminar, una resolución oficial del JEE modificó el acta para permitir su inclusión en los resultados finales.
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La información fue confirmada por PeruCheck, que detalló el proceso administrativo realizado por las autoridades electorales. “Aunque originalmente no se contaron los votos del candidato de Juntos por el Perú en la mesa de votación en cuestión, una resolución del JEE finalmente determinó que se incluyan. Estos pueden verse en la página web de la ONPE”, reseña el medio.
La desinformación sobre la supuesta omisión de votos surgió en un contexto de alta tensión electoral, según explicó PeruCheck. No obstante, tanto la ONPE como el propio partido político han puesto a disposición pública los datos y la resolución que confirma la contabilización de todos los sufragios correspondientes a Roberto Sánchez.
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El rol de las autoridades electorales en la corrección de actas
El mecanismo de revisión de actas electorales en Perú permite que los partidos y ciudadanos impugnen resultados cuando detectan presuntas irregularidades. En este caso, la intervención del JEE resultó fundamental para garantizar la transparencia y la integridad del proceso, subraya PeruCheck. La resolución oficial puede consultarse en los canales habilitados por la ONPE.
La publicación de los resultados corregidos en la web institucional de la ONPE constituye un elemento esencial para la fiscalización ciudadana y el escrutinio público. De acuerdo con la revisión realizada por PeruCheck, cualquier persona puede acceder a las cifras actualizadas y verificar la inclusión de los 106 votos en cuestión.
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Otro fact checking
Una imagen que circuló en redes sociales afirmaba que Juntos por el Perú reconoció la victoria de Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial a través de un comunicado oficial. Esta versión fue desmentida por el propio partido, que negó haber emitido tal documento y denunció la falsedad del contenido.
Según la verificación realizada por PeruCheck, no existe evidencia de que Juntos por el Perú haya publicado un reconocimiento formal a favor de Keiko Fujimori. El partido reiteró que mantiene su postura frente a los resultados electorales y alertó sobre la circulación de información incorrecta en plataformas digitales.
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La organización política instó a la ciudadanía a consultar únicamente canales oficiales para verificar comunicados y datos electorales. PeruCheck corroboró que la información viralizada corresponde a una manipulación y no refleja ninguna postura institucional de Juntos por el Perú.
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