Busca su lugar en la Unesco: Impulsan candidatura del Inti Raymi como patrimonio de la humanidad

El renacimiento del Inti Raymi tras la Colonia ilustra cómo la recuperación de tradiciones ancestrales fortalece la identidad y el sentido de pertenencia en las comunidades andinas actuales (Andina)

La ciudad de Cusco vive días de expectativa. El Congreso de la República dio luz verde a una iniciativa que apunta a inscribir el Inti Raymi en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco.

Esta decisión, publicada oficialmente en el Diario El Peruano como Ley 32670, subraya la intención nacional de dar a la Fiesta del Sol el reconocimiento global que posee otras expresiones culturales peruanas.

De la ley al escenario internacional

Según informó El Peruano, la iniciativa contempla que “impulsar la candidatura del Inti Raymi para que forme parte de la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad es un tema de interés nacional”, tal como figura en la ley promulgada por el Poder Ejecutivo.

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La norma establece que la postulación requerirá la coordinación entre el Ministerio de Cultura (Mincul), el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y el Gobierno Regional del Cusco, para cumplir con los requisitos del organismo internacional.

El procedimiento para incluir una manifestación cultural en la lista de la Unesco es riguroso. Únicamente los Estados miembros pueden presentar una candidatura, la cual debe figurar primero en una lista indicativa nacional.

El expediente que justifica el valor del Inti Raymi debe detallar las medidas previstas para su protección y continuidad. Luego de que se presenta la candidatura, un comité técnico evalúa la autenticidad y las condiciones de conservación antes de que la decisión final quede en manos del comité especializado de la Unesco.

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El Qorikancha fue el principal templo dedicado al Sol en el Imperio Inca. Facebook

El impacto del Inti Raymi

Mientras la candidatura avanza, Cusco ya se prepara para una nueva edición del Inti Raymi. La ciudad experimenta una alta demanda de entradas para presenciar la ceremonia central, según confirmó la Empresa Municipal de Festejos del Cusco (Emufec).

Las 4.116 localidades habilitadas para los escenarios de Sacsayhuamán y Qoricancha se agotaron antes de lo previsto, lo que evidencia el interés que genera esta celebración tanto a nivel local como internacional.

La distribución de las entradas muestra la magnitud del evento: 3.766 butacas en Sacsayhuamán, divididas en las zonas Inti Súper VIP, Chaska, Killa VIP e Illapa, con precios que oscilaron entre S/ 490 y S/ 850.

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El Qoricancha ofreció 350 plazas en tribuna única por S/ 235, mientras que los paquetes combinados permitieron el acceso a ambos escenarios, con tarifas que llegaron hasta S/ 1,030. La representación gratuita en la Plaza Mayor del Cusco permitirá que miles de personas sigan la ceremonia sin costo.

La programación oficial del Inti Raymi 2026 abarca tres momentos centrales: inicio en el Qoricancha a las 8:00 a. m., continuación en la Plaza de Armas a las 11:00 a. m. y acto principal en Sacsayhuamán desde la 1:00 p. m. Cada espacio forma parte de la ruta ritual, permitiendo reconstruir una tradición que conecta el presente de Perú con su pasado incaico.

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Expresiones culturales del Perú en la Unesco

Dentro de las expresiones culturales del país que ya cuentan con la distinción de la Unesco se encuentran el arte textil de Taquile, la danza de tijeras, la huaconada, las esuwa del pueblo wachiperu, el peregrinaje al Santuario del Señor de Qoyllurit’i, la renovación del Puente Q’eswachaka, la fiesta de la Virgen de la Candelaria, la danza witit y el sistema tradicional de jueces del agua de Corongo.

A ellas se suman manifestaciones como los hatajos de negritos y de pallitas, las prácticas cerámicas awajún, la preparación y consumo del ceviche y la sarawja de Moquegua.

Según la ley, el objetivo es que el Inti Raymi, se celebra el 24 de junio de cada año, se sume pronto a este listado, fortaleciendo el reconocimiento de la identidad cultural del Perú ante la comunidad internacional.

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La festividad consiste en una escenificación que revive el culto al Inti, el dios Sol de los incas, con el Inca y la qoya (su esposa) liderando una ceremonia que involucra a la población en tres escenarios históricos: el Qoricancha, la Plaza de Armas y Sacsayhuamán.