Laura Spoya contó el incómodo momento que vivió con un exintegrante de 'La Granja VIP' en la final: "Odio a la gente"

La imagen muestra a Laura Spoya como figura central con un vestido rojo brillante, rodeada por seis hombres que participaron en el programa La Granja VIP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La modelo y conductora Laura Spoya relató en su pódcast ‘La Manada Galáctica’ que un exintegrante de ‘La Granja VIP’ la abordó de manera insistente durante el after party del reality, en las instalaciones de Lurín, al punto de que tuvo que pedirle a una amiga que la rescatara de la conversación.

El episodio lo contó Laura Spoya junto a sus compañeros de pódcast Mario Irivarren y Rafael Cardozo, y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde los usuarios no tardaron en especular sobre la identidad del participante. Spoya fue clara al señalar que no daría el nombre, aunque confirmó que el joven era “guapo” y que Irivarren sabía de quién se trataba porque ella se lo había revelado en privado.

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El incidente ocurrió la noche de la gran final de ‘La Granja VIP’ de Panamericana TV, luego de que Shirley Arica se coronara ganadora tras 13 semanas de convivencia. Spoya, que estuvo en Lurín como conductora del programa de ‘Al sexto día’, permaneciendo en las instalaciones para el after party. Fue allí donde el exparticipante se acercó a ella con actitud segura y sin mayor preámbulo.

La forma insistente en el que abordaron a Laura Spoya

Según el relato de Spoya, el joven caminó “canchero” y directo hacia ella con una primera pregunta que la tomó por sorpresa: quería saber qué había estudiado porque aspiraba a conducir programas de televisión como ella. “Yo lo miraba con cara de ‘what the fu**’”, recordó la modelo en el pódcast. Al notar la reacción de Spoya, el participante cambió de tema y le preguntó si entraría a un reality.

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La respuesta fue un no rotundo. Sin embargo, el joven insistió: le dijo que ella “la haría linda” en ese formato y quiso saber las razones de su negativa. Spoya explicó que no le gustaba la convivencia, pero la conversación no terminó ahí.

Laura Spoya narra el incómodo momento que vivió con un participante de 'La Granja VIP', quien se le acercó de forma muy directa para pedirle consejos y preguntarle por qué no entraría a un reality. Su paciencia llegó al límite y su respuesta fue contundente. Video: Instagram La Manada Galactic

"Insistió tanto que le dije: ‘Porque me llega al pincho la gente. Odio a la gente, no me cae bien la gente, no quiero estar alrededor de nadie’“, relató. El joven, lejos de retroceder, preguntó entonces a qué tipo de reality sí entraría.

Durante todo ese tiempo, Spoya le hacía señas a su amiga Tefi para que la sacara de la situación. “Le hacía a Tefi: ‘Sácame de acá, sácame de acá’”, recordó. Fue solo cuando alguien se acercó a saludar al participante que la conductora aprovechó para escapar.

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“Aproveché que alguien lo vino a saludar para decirle a Tefi: ‘Sácame de acá’. Tefi me jaló y le digo: ‘¿Por qué me dejaron acá cinco minutos sufriendo?’”, narró.

Laura Spoya debate sobre los límites de acercamiento en ‘La Manada’

El relato de Spoya derivó en una conversación entre los tres conductores del pódcast sobre cómo interpretar la insistencia en ese tipo de situaciones. Irivarren fue directo al señalar que hay que “saber qué partido jugar”: si la primera respuesta de alguien es una cara larga, la señal es clara.

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“Si tu primer comentario es recibido con una cara larga, tienes que entender que esa cancha no está abierta para ti”, dijo. Cardozo, en cambio, planteó una postura distinta. “Las mujeres hacen mucho la campaña de que un no es un no. Está bien, pero ¿tú crees que un hombre llega por primera vez a una mujer y ella tiene que decir sí? Si tú me hablas no, yo tengo que intentar una segunda vez”, argumentó.

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Spoya respondió que el punto de Cardozo se refería más a la dinámica de la elección, no a ignorar señales de incomodidad explícitas. La modelo también reflexionó sobre la falta de confianza previa entre ella y el participante.

"¿Cómo tú te acercas a alguien que realmente no tienes tanta confianza para empezar un tema de conversación? La has visto dos veces, la conoces, pero tampoco eres su pata, no has convivido con ella“, cuestionó.

La reacción en redes: los usuarios apuntan a Renato Rossini Jr.

Aunque Spoya evitó dar nombres, los comentarios en redes sociales se llenaron de especulaciones. La mayoría de los usuarios apuntó a Renato Rossini Jr., exparticipante del reality que también estuvo presente en la noche de la final.

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Los comentarios recogidos en publicaciones sobre el tema repitieron su nombre con insistencia, con frases como “son las palabras que él usa” o “Renato más seguro”, aunque ninguna de estas afirmaciones fue confirmada por la propia Spoya ni por ninguna otra fuente verificable.

Entre los participantes masculinos que estuvieron en la gran final de ‘La Granja VIP’ figuran, además de Rossini Jr., Mark Vito, Miguel Vergara, Christian Martínez (‘Cri Cri’), Pablo Heredia, Diego Chávarri, Paul Michael, Jesús Barco y La Mackyna. Spoya no entregó ningún dato adicional que permita identificar con certeza al involucrado.

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