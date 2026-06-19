Cierre vehicular en el Centro de Lima por movilizaciones: ATU anuncia desvíos en el corredor Morado y buses

Los usuarios del transporte público que se desplazan por el Centro de Lima deberán tomar precauciones durante los próximos días debido a los cierres de calles y restricciones vehiculares dispuestas. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que varios servicios modificaron temporalmente sus recorridos para garantizar la continuidad de las operaciones y la seguridad de los pasajeros.

La medida se produjo en el contexto de las movilizaciones anunciadas en la capital y de las restricciones implementadas por las autoridades en diversas vías del Centro Histórico. Como consecuencia, tanto los corredores complementarios como las rutas convencionales adoptaron desvíos para evitar las zonas con acceso restringido.

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Ante esta situación, la ATU exhortó a los usuarios a mantenerse informados a través de sus canales oficiales y planificar sus viajes con anticipación, ya que los cambios podrían generar demoras y modificaciones en los tiempos habituales de traslado.

La ATU informó que el Corredor Morado desviará su ruta por desfile escolar en la av. Brasil este 1 de julio. (Foto: Andina)

Corredor Morado, Aerodirecto y rutas convencionales modifican recorridos

A través de sus redes sociales, la ATU informó que los buses del corredor Morado vienen realizando desvíos temporales debido al cierre del puente Ricardo Palma y otras restricciones aplicadas en el Centro de Lima. Según precisó la entidad, las unidades que se dirigen hacia el Centro de Lima están circulando por el jirón Huanta o la avenida Tacna como rutas alternas. En sentido contrario, hacia San Juan de Lurigancho, los buses utilizan la avenida Tacna o el jirón Huánuco para continuar con su recorrido.

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La ATU también indicó que diversas rutas convencionales que normalmente transitan por la avenida Abancay fueron reorientadas por los jirones Huanta y Huánuco para mantener la fluidez del transporte público y evitar las zonas restringidas. Asimismo, las rutas provenientes de Lima Norte están utilizando vías alternas como la Vía de Evitamiento, las avenidas Alfonso Ugarte, Guzmán Blanco y 28 de Julio para continuar con sus operaciones.

La imagen muestra una calle del Centro Histórico de Lima completamente vacía y delimitada por vallas metálicas con carteles de acceso restringido, bajo vigilancia de un dron y cámaras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso del servicio Aerodirecto Centro, la autoridad informó que la parada inicial y final se trasladó temporalmente al jirón Angaraes. Además, los paraderos Camaná, Tacna y Cañete permanecerán suspendidos hasta que se restablezca el tránsito habitual en la zona.

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La entidad destacó que personal de la institución, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, realiza labores de monitoreo y orientación en puntos estratégicos para minimizar las afectaciones a los usuarios. También aclaró que los servicios del Metropolitano y del Corredor Azul continúan operando con normalidad y sin modificaciones en sus recorridos.

Centro Histórico de Lima tendrá acceso vehicular restringido por cuatro días

La Municipalidad Metropolitana de Lima dispuso la restricción temporal de la circulación vehicular en el Centro Histórico de Lima desde las 00:00 horas del 19 de junio hasta las 00:00 horas del 22 de junio de 2026, como medida preventiva ante las movilizaciones anunciadas en la capital.

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De acuerdo con la Resolución de Subgerencia N.° D002556-2026-MML-GMU-SER, la restricción comprende el perímetro delimitado por las avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega, 9 de Diciembre y Miguel Grau, además de los jirones Paruro y Amazonas, junto con el contorno del río Rímac.

La medida abarca un amplio perímetro del Cercado de Lima delimitado por avenidas y jirones estratégicos.

La comuna señaló que la medida busca preservar el orden público y proteger el patrimonio histórico del Centro de Lima. Además, recordó que desde 2023 esta zona cuenta con la condición de intangible para el desarrollo de marchas, manifestaciones y concentraciones públicas o políticas.

La Policía Nacional del Perú será la encargada de ejecutar los controles de tránsito y supervisar los accesos al área restringida, con apoyo de diversas unidades operativas municipales. La municipalidad también informó que, dependiendo de las condiciones de seguridad, la PNP podrá habilitar o restringir la circulación del Metropolitano y de los corredores complementarios.

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No obstante, la disposición contempla excepciones para residentes, propietarios de inmuebles ubicados dentro del perímetro restringido, ambulancias, unidades de bomberos, vehículos oficiales y aquellos vinculados a actividades previamente autorizadas o con destino a playas de estacionamiento habilitadas.

Una multitudinaria marcha por la defensa del voto llena una avenida en el centro de Lima, Perú, con manifestantes portando pancartas y banderas peruanas frente a edificios históricos y una bandera de la ONPE. (Imagen Ilustrativa Infobae)