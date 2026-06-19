Noche de Luces y Sonido en Cusco: Show de drones y arte en la Plaza de Armas

Cusco - EMUFEC

Este viernes 19 de junio, la Plaza Mayor del Cusco será el escenario de la Noche de Luces y Sonido Cusco 2026, un evento organizado por la EMUFEC que propone una experiencia visual y sonora con música en vivo, efectos especiales, fuegos artificiales y un show de drones como uno de sus momentos centrales. La jornada comenzará desde las 2:00 p. m. y se extenderá por más de cuatro horas, con cierre estimado alrededor de las 10:00 p. m., aunque el horario puede variar.

La propuesta se enmarca en el mes jubilar y convoca a miles de personas —entre público local y turistas— que llegan a la Plaza de Armas para compartir una tarde-noche marcada por el espíritu festivo de las celebraciones del Cusco. De acuerdo con la organización, se espera la presencia de más de 30 mil espectadores.

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¿En qué consiste la tradicional Noche de Luces y Sonido en las fiestas del Cusco?

La Noche de Luces y Sonido es un espectáculo cultural que combina juegos de luces, música en vivo, efectos especiales y fuegos artificiales en un formato pensado para un público masivo. La Catedral del Cusco se convierte en un punto visual clave del evento, ya que el montaje la ilumina y la integra como parte del paisaje central de la Plaza Mayor.

Según la EMUFEC, el show reúne tecnología, arte y una puesta en escena diseñada para acompañar la celebración jubilar. Además del despliegue técnico, el evento incluye presentaciones artísticas en vivo durante toda la tarde, lo que transforma la Plaza de Armas en un espacio de encuentro y celebración familiar.

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Cusco - EMUFEC

El espectacular show de drones y las figuras inspiradas en la iconografía inca y cusqueña

Uno de los atractivos más esperados de esta edición es el Show de Drones, anunciado como un segmento que iluminará el cielo cusqueño dentro de una programación que también contempla luces, música y efectos especiales. La organización lo presenta como un espectáculo “único” dentro de la jornada.

Si bien se anticipa una puesta basada en figuras inspiradas en la iconografía inca y cusqueña, la información disponible no detalla cuáles serán esas formas específicas ni cuántas imágenes se proyectarán durante el show.

Programación artística y conciertos estelares programados en la Plaza de Armas

La jornada artística comenzará a las 2:00 p. m. con Amaru Pumac Kuntur, seguido por Los de ningún lado (3:00 p. m.), Paqarina (4:00 p. m.) y Yennifer Sermeño (5:00 p. m.). Más tarde se presentarán Saqras (6:30 p. m.), Lucho Quequeana (8:00 p. m.) y Amaranta (8:30 p. m.).

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En el tramo final de la noche están anunciados Raúl Romero (10:00 p. m.) y Armonía 10 de Piura (11:30 p. m.). La conducción del evento estará a cargo de Emilia Drago.

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Recomendaciones de seguridad y accesos peatonales para asistir al evento masivo

La EMUFEC informó que trazó un Plan de Contingencias en coordinación con instituciones responsables del Plan SOL (seguridad, orden y limpieza). De cara a una convocatoria masiva, la organización recomendó asistir con anticipación, ubicarse en las zonas habilitadas y prepararse para una jornada extensa en el centro de la ciudad.