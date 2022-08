Ibarra confirmó que hubo una “discusión” entre Benedetto y Zambrano: su versión sobre la pelea en el entretiempo de Racing-Boca

La floja primera parte de Boca Juniors ante Racing, en la que fue claramente superado, tuvo consecuencias en el Xeneize. Es que, en el entretiempo del empate 0-0 por la fecha 13 de la Liga Profesional, se vio cómo Darío Benedetto se enojó con sus compañeros en el campo de juego. Allí incluso se pudo observar que hablaba con Carlos Zambrano tapándose los labios. Lo curioso es que al regreso al césped, el defensor peruano lució lesiones en su rostro.

Enseguida, en la transmisión informaron que se habían peleado el delantero y el defensor en el túnel camino al vestuario. El inicio de la tensión entre ambos surgió a los 39 minutos de acción, cuando un error de cálculo del peruano provocó una salida en falso de Rossi y un anticipo de Gabriel Hauche, que por centímetros no fue gol: tras el cabezazo, la pelota salió apenas desviada. De inmediato, Pipa Benedetto se acercó al arquero de Boca Juniors y con fuertes ademanes dio a entender que se la jugara él y no confiara en Zambrano, quien lo advirtió y se lo recriminó.

El Pipa habría tenido un encontronazo en el vestuario con el peruano, que salió al segundo tiempo con un hematoma en el pómulo izquierdo

Pues bien, a la salida del vestuario, el entrenador Hugo Ibarra confirmó que algo sucedió entre ambos: “Hubo una discusión, nada más que eso, después te puedo hablar del partido. No tengo la menor idea de lo que fue, lo voy a charlar lo hablaré, pero sé que hubo una discusión”.

Consultado sobre si la hinchazón en el rostro del zaguero era una consecuencia de un golpe del Pipa, lo relativizó: “No tengo idea, se jugaron 90 minutos, quizás hubo algo que pudo haber sucedido en el partido; sé que hubo una discusión pero nada más”. Eso sí, el ex lateral no renegó de la posibilidad de una pelea en el grupo que comanda: “No me preocupa, siempre hubo discusiones en los planteles, es parte del fútbol, para mejorar tiene que haber discusiones”.

OTRAS FRASES DEL NEGRO IBARRA

Su análisis del empate en Avellaneda

“La verdad que fue un muy lindo partido, de afuera se vio espectacular. Fue un tiempo para cada uno, nosotros no lo hicimos bien en el primero y el segundo lo hicimos muy bien”.

¿Fue penal por mano de Jonathan Gómez?

“Pudo haber sido penal, ustedes lo vieron por las imágenes, se puede cobrar, pero ya pasó. De Rapallini, nada para decir”.

¿Por qué el equipo no funcionó en los primeros 45 minutos?

“Nos costó entrar en partido, Racing jugó un buen partido también. Tuvimos algunas situación en el primer tiempo, pero el segundo fue favorable y Arias fue la figura de ellos, muy bien”.

El recambio, clave en la levantada

“Quiero felicitar a los que entraron, lo hicieron espectacularmente, por algo entraron. Necesitábamos oxígeno”.

¿Qué le genera la falta de gol de los delanteros en este tramo de la competencia?

“No me preocupa la falta de goles de los 9, me preocuparía si no creáramos situaciones de gol y hoy creo que tuvimos bastantes”.

“Tenemos que seguir trabajando, los dos tuvimos las posibilidades, no pudimos convertir, lo hicimos muy bien en el segundo tiempo, ellos sacaron varias de la línea, son cosas del fútbol”.

SEGUIR LEYENDO: