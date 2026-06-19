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Pluz anuncia corte de luz este sábado 20 de junio: conoce los distritos y zonas afectadas en Lima

El corte de luz tendrá horarios diferenciados: Pluz detalló las calles, avenidas y sectores donde se restringirá el suministro

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Al menos 10 zonas capitalinas se verán afectadas por la suspensión temporal del servicio, según informó Luz del Sur.
Al menos 10 zonas capitalinas se verán afectadas por la suspensión temporal del servicio, según informó Luz del Sur. (Crédito: Andina)

La empresa Pluz realizará este sábado 20 de junio nuevos cortes de luz programados en Lima Metropolitana, principalmente en sectores de Carabayllo e Independencia. Las interrupciones temporales responden a trabajos técnicos de mantenimiento y mejora de las redes eléctricas, con el objetivo de fortalecer la continuidad y seguridad del servicio.

Según el cronograma difundido por la compañía, la suspensión del suministro se desarrollará en distintos horarios y alcanzará urbanizaciones, lotizaciones, asociaciones de vivienda, calles y avenidas de Lima Norte.

Zonas y horarios de los cortes del 20 de junio

Carabayllo — 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Uno de los cortes programados afectará diversos sectores del distrito de Carabayllo durante aproximadamente 10 horas.

Las zonas comprendidas incluyen:

  • Jirón Anta, cuadra 49.
  • Jirón Catac, cuadra 5.
  • Calle Chasquitambo, cuadra 5.
  • Calle Olleros, cuadra 49.
  • Calle Pariahuanca, cuadras 5, 6 y también 4, 5, 6 y 7.
  • Calle Pira, cuadra 6.
  • Calle Tapacocha, cuadra 49.
  • Calle Vichay y Calle Vinchay, cuadra 49.
  • Jirón Cajacay, cuadras 5 y 6.
  • Urbanización El Naranjal (manzanas F, K y V).
  • Avenida El Naranjal, cuadras 5 y 6.
  • Avenida Las Palmeras, cuadras 48 y 49.
  • Jirón Catac, cuadras 5 y 6.
  • Jirón Colcabamba, cuadra 5.
  • Jirón Marcará, cuadras 49 y 50.
  • Jirón Pira, cuadras 5 y 6.
  • Urbanización El Parque de Naranjal (manzanas F, H, K, L, M, S, T, U y V).

Carabayllo — 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Otro sector del distrito también tendrá una interrupción programada que alcanzará la Lotización Chillón, específicamente las manzanas D, E, G, H e I.

Carabayllo — 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

La suspensión del servicio también comprenderá:

  • Agrupación Los Palomares de Carabayllo (manzanas A, B y D).
  • Asociación de Vivienda San Isidro Labrador (manzanas A, B y D).
  • Asociación Pequeños El Chaparral, lote 8 y parcela 12.
  • Asociación de Vivienda Autogestionaria San, manzana A.
  • El Gitano Las Lomas de Carabayllo, manzana F.
  • Fundo Santa Inés, manzana D.

Independencia — 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

En Independencia, el corte programado afectará la zona ubicada en el cruce de la avenida Panamericana Norte con Tomás Valle.

¿Por qué se realizan estos cortes?

Primer plano de cuatro velas blancas encendidas en platillos blancos, sobre una barra o mesa oscura en un interior con poca luz
Cuatro velas encendidas sobre una mesa de madera oscura iluminan el ambiente durante un corte de luz en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pluz informó que estas interrupciones forman parte de sus labores de mantenimiento preventivo y reforzamiento de la infraestructura eléctrica. Los trabajos buscan mejorar el funcionamiento de las redes, reducir el riesgo de fallas y garantizar una distribución más eficiente del suministro.

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La empresa recordó que estas acciones permiten realizar mejoras técnicas necesarias para evitar interrupciones inesperadas de mayor duración.

Recomendaciones durante el corte de energía

  • Desconectar televisores, computadoras y otros equipos electrónicos para evitar daños por variaciones de voltaje.
  • Evitar encender velas y utilizar linternas o lámparas de emergencia.
  • Mantener cerrados refrigeradores y congeladores para conservar los alimentos.
  • Tener disponible un kit básico con agua, baterías, radio y productos no perecibles.
  • Las familias con personas que utilizan equipos médicos eléctricos deben prever sistemas alternativos de respaldo.

Para consultas o reportes, los usuarios pueden comunicarse con el Fonocliente de Pluz al 517-1717 o revisar los canales oficiales de la empresa para conocer cualquier actualización sobre el servicio.

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