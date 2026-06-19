Yaco Eskenazi y la regla que Natalie Vértiz le impuso tras el incidente en auto que sufrieron: “Me tiene terminantemente prohibido”

Yaco Eskenazi cuenta que ya no puede bajar la ventana del copiloto cuando está en su auto con Natalie Vértiz. Entre risas, Eskenazi revela que todavía se 'achora' en el tráfico y cuenta sus anécdotas más graciosas de peleas de conductores, demostrando que a cualquiera le puede pasar. Video: YouTube Yaco y el Loco

Yaco Eskenazi reveló en su pódcast que su esposa Natalie Vértiz le tiene vedado un gesto específico al volante desde que sufrió una agresión durante una pelea de tránsito en la avenida Ricardo Palma, episodio que el conductor calificó como uno de los momentos más frustrantes de su vida.

Lo que comenzó como la confesión de un temperamento difícil de controlar al volante terminó revelando una norma no escrita que rige la convivencia de Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz cada vez que salen juntos en auto.

El conductor lo contó en su pódcast ‘Yaco y el Loco’, junto a su compañero el ‘Loco’ Wagner, con un nivel de detalle que no dejó lugar a dudas sobre por qué la modelo tomó esa decisión. "Natalie me tiene terminantemente prohibido abrir la ventana, porque una vez nos pasó algo horrible. Le metieron un ‘pollo’ a Natalie“, afirmó Eskenazi.

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El origen de esa prohibición fue el altercado con un taxista en la avenida Ricardo Palma, pero Yaco reveló en su podcast la regla que nació de ese incidente. “Manejaba yo por la avenida Ricardo Palma, bien achorado con mi esposa, haciéndome el bacán, y me empezó a cerrar un taxista. Al final yo también lo cierro. Bajé la luna y el taxista escupe. Natalie estaba ahí. Le cayó en el pelo. Natalie Vértiz hizo así: ‘¡Aaah!’”, relató el conductor.

Yaco Eskenazi contó en su pódcast con el ‘Loco’ Wagner que tuvo un altercado con un taxista en la avenida Ricardo Palma y que Natalie Vértiz terminó agredida cuando el conductor escupió y el salivazo le cayó en el pelo. YouTube: Yaco y el Loco.

La regla y la confesión sobre su temperamento

Tras el episodio, Vértiz fue categórica. La prohibición de abrir la ventana cuando hay un conflicto vial se convirtió en una regla que Eskenazi dice respetar, aunque admite que su instinto sigue siendo otro. “O sea, si yo tengo un roce con alguien, yo no puedo bajar nunca esa ventana”, reconoció en el pódcast, al menos mientras está la modelo en el auto.

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El conductor también insinuó que, de no poder bajar el vidrio, opta por sacar la cabeza por el techo del auto para lanzar algún insulto, una solución que describe como su válvula de escape. La confesión sobre su temperamento fue más allá del incidente con el taxista.

Eskenazi admitió que el tráfico y los videojuegos son los dos contextos en los que pierde el control con mayor facilidad. “En el tráfico y en el Play. Esas dos son básicamente las situaciones en las que me loqueé así y no puedo controlar mi furia”, dijo ante su compañero de pódcast.

También reveló que antes del episodio con el taxista en la avenida Ricardo Palma hubo otro incidente en la Panamericana, en el que llegó a enfrentarse físicamente con un conductor y terminó con una sandalia rota, lo que lo obligó a completar un reto de competencia descalzo mientras participaba en ‘Esto es guerra’.

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En un momento hilarante, Yaco Eskenazi intenta demostrar que es un padre paciente, pero su hijo mayor interviene para contar la verdad sobre su carácter, revelando cuándo pierde los estribos. ¡Su respuesta sobre su mamá es imperdible! Video: YouTube Yaco y el Loco

El hijo mayor de Yaco pone en aprietos al conductor

El momento más revelador del pódcast llegó cuando Liam, el hijo mayor de Eskenazi y Vértiz, estuvo presente en la grabación. El mismo Eskenazi aprovechó la oportunidad para preguntarle directamente en qué situaciones pierde la paciencia.

La respuesta fue inmediata y sin filtros: “En FIFA, en el carro y cuando jod* a mi hermano”, respondió Liam. Eskenazi reconoció con humor la respuesta de su hijo y trató de balancear la situación preguntándole también sobre la madre. “¿Y mamá en qué fastidia?”, le consultó.

La respuesta de Liam fue igualmente directa: “En todo”. El intercambio generó carcajadas entre los presentes. El conductor también abordó el tema de las malas palabras en casa. Ante la pregunta del “Loco” Wagner sobre si Natalie Vértiz llama la atención a Liam cuando se le escapa alguna expresión fuera de lugar, el propio Eskenazi reconoció que la tolerancia depende del “calibre” de la palabra, y que hay límites que sí se respetan en el hogar.

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Natalie Vértiz le prohibió a Yaco Eskenazi abrir la ventana del auto tras una agresión durante el tráfico.

Pese a la prohibición de Vértiz y a las consecuencias del incidente en la avenida Ricardo Palma, Eskenazi admitió en el pódcast que no ha abandonado del todo el hábito de reaccionar en el tráfico. “Sí, sí bajo todavía a la luna bastantes veces”, confesó, aunque aclaró que en varias ocasiones el conductor con el que está a punto de enfrentarse lo reconoce y el conflicto se disuelve solo.

“A veces ya me peleé así como para decirle algo y es una señora que está ahí. Pero señora, tenga cuidado”, relató entre risas. Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi llevan más de 13 años de relación y son padres de dos hijos.

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