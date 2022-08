“A Zambrano yo lo saco. Nadie va a creer que se resbaló”, exclamó periodista argentino sobre pelea con Benedetto

Daniel Avellaneda responsabilizó a Hugo Ibarra por exponer a Carlos Zambrano después del altercado con Darío Benedetto.

Carlos Zambrano y Darío Benedetto se habrían peleado en el entretiempo del Boca Juniors vs Racing Club, de acuerdo a la información de la prensa argentina. Por esa razón, el incidente entre los dos jugadores del elenco ‘xeneize’ se volvió tema de conversación en todos los programas deportivos. Daniel Avellaneda, integrante de Debate F, sostuvo que Hugo Ibarra, técnico ‘bostero’, se equivocó por no sacar al peruano y exponerlo.

“Antes un error de Ibarra, no sé si es de Ibarra o de Riquelme. A Zambrano, por lo menos, lo saco y no lo mando a la cancha expuesto. Porque eso es un ‘roscazo’, nadie le va a creer que se resbaló en el vestuario”, enfatizó Daniel Avellaneda en el programa transmitido por la señal de ESPN.

“Nunca vi a nadie que se resbale”, añadió Martín Liberman. No obstante, Damián Trillini se mostró en desacuerdo. “En Racing es lejos el vestuario y hay muchas escaleras, se puede haber caído”. “Eso es una ‘piña’, claramente”, dijo Avellaneda, insistiendo en su posición.

“Está bien direccionado, parece un boxeador Zambrano”, manifestó Daniel. “El boxeador es el que se la dio”, cuestionó Liberman. “Un boxeador mal herido”, aclaró Avellaneda. En seguida, el popular ‘Colorado’ hizo una comparación entre Carlos Zambrano y Darío Benedetto. “¿Parecen de pesos diferentes no? Uno anda por los 72 y otro por los 85″.

“¿Y por qué lo saco a uno y no al otro?”, consultó un integrante del panel. “Yo solo saco a Zambrano porque no lo puedes presentar así en la cancha”, respondió Avellaneda. Trillini, una vez más, no tuvo la misma postura que su compañero. “Cuando pregunten por qué salió un central en el entretiempo, 0-0 y salga después, le van a ver hinchada la cara igual”.

El periodista Damián Trillini sostuvo que “no hay como tapar” lo que pasó entre Carlos Zambrano y Darío Benedetto. El rostro del jugador de la selección peruana denotó la magnitud de la pelea en el vestuario de Boca Juniors. Algo que no podía pasar por desapercibido.

Las huellas de la pelea entre Carlos Zambrano y Darío Benedetto.

Pelea entre Zambrano y Benedetto

El debate continuó en el programa deportivo. Con las imágenes del rostro de Carlos Zambrano, los integrantes del panel hablaron lo que sucedió en el entretiempo del Boca Juniors vs Racing Club por el campeonato argentino y que tuvo como escenario el camerino del estadio Presidente Perón.

“Mira lo que parece, perdió por nocaut”, dijo Daniel Avellaneda al ver la cara del peruano. “No te creas eso no es así”, respondió Martín Liberman. “A Benedetto lo vi impecable”, sostuvo ‘Dani’. El ‘Colorado’ insistió que el ‘Pipa’ no fue el ganador de la pelea. “Cualquier cosa estás diciendo”.

“¿No puede ir al vestuario y se golpeó con algo?”, lanzó la incógnita Liberman. “Viste que el túnel de Racing, es chiquito”, agregó el periodista. “Para mí, es una ‘piña’”, fue la respuesta tajante de Avellaneda.

Damián Trillini se unió a la conversación y sorprendió con sus declaraciones. “Yo no veo tan dramático que le haya pegado un ‘piña’ a Zambrano”. “¿Cómo que no? Es un escándalo”, aseguró Daniel Avellaneda entre gritos. De esta forma, terminó el tema Carlos Zambrano en Debate F.

La controversia entre Zambrano y Benedetto fue el tema en el programa Debate F.

