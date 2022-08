Conoce a Salatiel Marrufo, el exjefe de asesores vinculado a Hugo Espino y Geiner Alvarado

Implicado aseguró no conocer a polémico empresario.

Un nuevo nombre sale a luz en uno de los casos más polémicos de las últimas semanas. Esta noche en el programa “Punto Final”, Salatiel Marrufo, el exjefe de asesores del Ministerio de Vivienda, detalló su posición ante una serie de denuncias que lo ponen como protagonista.

Según el exfuncionario, vinculado a Hugo Espino y Geiner Alvarado, no conoce al primer personaje con quien se le involucra en casos de corrupción y delitos contra el Estado. “Al empresario no lo conozco, no ha sido ni mi amigo”, sostuvo esta noche en el noticiero de Latina.

“Yo me enteré por los medios de comunicación de que había ganado obras en Anguía. Entonces, no hay una vinculación directa entre el empresario y mi persona”, añadió ante las cámaras de Punto Final.

Pero eso no es todo, el exjefe de asesores del Ministerio de Vivienda señaló que Hugo Espino ingresó a dicha institución para postular a un puesto en comunicaciones por un sueldo de S/ 6.000.

Denuncia

Como se recuerda, Salatiel Marrufo Alcántara, se desempeñó como jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), y se habría aprovechado de su cargo para encargarse de recibir al empresario Hugo Espino y a José Medina, alcalde de Anguía, con el objetivo de contactarlos con el ministro Geiner Alvarado.

A pesar que él niega todo vínculo con el empresario, el registro de visitas del MVCS demuestra que Hugo Espino llegó hasta la sede principal de esta cartera el 6 de setiembre del 2021. Ahí se consigna una reunión con Geiner Alvarado, quien en ese momento lideraba esta cartera antes de pasar al Ministerio de Transporte y Comunicaciones.

“Si estaba enterado del ingreso de Hugo Espino al ministerio, pero lo hizo junto a otros tres jóvenes que postulaban a un puesto en comunicaciones”, explicó para el programa dominical, quienes presentaron un informe especial sobre el caso.

“En aquella época, el Ministerio de Vivienda necesitaba personas que conociesen el tema del manejo de redes sociales para difundir mejor los proyectos que se realizaban en esta cartera”, indicó antes de concluir su entrevista.

El alcalde de Anguía, José Medina, ha sido señalado como el 'cajero' de Pedro Castillo.

Alcalde de Anguía

Por otro lado, el noticiero conducido por Mónica Delta, informó sobre el caso del alcalde de Anguía, quien, según su investigación, contrató a Salatiel Marrufo como asesor legal externo del municipio.

Coincidentemente, en esa temporada, Yenifer Paredes, cuñada del presidente de la República, Pedro Castillo, se desempeñaba como gerente municipal de dicha comuna. En el contexto de la investigación Punto Final señaló que, en el décimo mes del año 2021, el Ministerio de Vivienda, a través del Decreto de Urgencia n.° 102-2021, autorizó la entrega de S/ 558 millones para obras de saneamiento y alcantarillado.

Dentro de este monto que supera el medio millón de soles, estaban presupuestados los trabajos para 47 proyectos de inversión, y en la lista de beneficiados se encontraba la zona de Anguía.

Al ser consultado sobre ese punto en la entrevista del dominical de Latina, Salatiel Marrufo confirmó haber recibido a José Medina en el Ministerio de Vivienda.

“Todos los alcaldes te piden que priorices sus obras, incluido el de Anguía. Toda reunión que se tenga en un ministerio es para eso”, concluyó.

Por su lado, el Ministerio Público anunció que iniciará una investigación preliminar contra el presidente de la República, Pedro Castillo, y el ahora titular de Transportes y Comunicaciones, Geiner Alvarado.

El delito que se les impugna es contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal, por adjudicación de obras en las provincias de Chota (Cajamarca) y Cajatambo (Lima).

