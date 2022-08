‘La Gran Estrella’: Giuliana Rengifo y La Uchulú reforzarán a las participantes sentenciadas en una noche de cumbia

'La Gran Estrella' tendrá como invitadas a Giuliana Rengifo y La Uchulú. | América Tv

Empieza la verdadera competencia. Luego del comentado estreno de ‘La Gran Estrella’, el programa tendrá el enfrentamiento de dos sus participantes para liberarse de la sentencia. Por ello, la cantante Giuliana Rengifo y la influencer La Uchulú llegarán para reforzar a las sentenciadas.

De acuerdo a lo que reveló la producción del reality de Gisela Valcárcel, se vivirá una noche de cumbia, donde las participantes que se encuentran a un paso de ser eliminadas deberán de demostrar todo su talento para quedarse en el ‘talent show’.

Giuliana Rengifo llegará para reforzar a Karla, la concursante que pasó de manera directa a sentencia por no haber estado en el estreno de ‘La Gran Estrella’, pues justo cuando iba a ingresar a la academia para preparar su presentación, se le detectó COVID-19, por lo que tuvo que ser aislada.

La cumbiambera señaló que le gustaría ver a la profesora piurana levantar la copa, pues ella dejó su profesión para cumplir su sueño de convertirse en cantante. Asimismo, señaló que se siente muy contenta de haber sido llamada para acompañar a la competidora.

“Después de tantos años vuelvo a la pista de Gisela y me siento feliz y nerviosa. Estoy muy contenta de que me hayan elegido para ser el refuerzo de Karla, una gran cantante piurana , quien me hace recordar cuando años atrás también vine de Piura a hacer un casting para una gran agrupación y fue difícil”, comentó.

En otro momento, Giuliana Rengifo le mandó una recomendación a todos los artistas que se encuentran iniciando su carrera. “Les aconsejo a los artistas jóvenes mucha humildad y autenticidad, sólo así podrán llegar al público y conectar. Además, les aconsejo reconocer sus límites y, sobre todo, hacer las cosas con mucho amor, decisión y sacrificio”, señaló.

Por su parte, La Uchulú señaló que le encantaría ver levantar la copa de ‘La Gran Estrella’ a Karen, una joven pucallpina que vendió todo lo que tenía en dicha región de la selva para venir a Lima y así pasar las audiciones.

La influencer sostuvo que le gustaría ver que alguien de su ‘tierra’ se lleve este premio y así triunfe como cantante. Asimismo, recordó que cuando ella participó en ‘El Artista del Año’ lamentablemente no pudo conseguir la victoria que tanto anhelaba.

De otro lado, la joven artista precisó que es muy difícil intentar en este mundo artístico tratar de encajar en lo que la sociedad te demanda que hagas. “ Lo más difícil es querer encajar en la sociedad, tratando de vender tu propio producto... muchos de nuestros compatriotas no apoyan ”, sentenció.

La Uchulú en la 'La Gran Estrella'. (América Tv)

¿Día y hora de la eliminación?

La primera eliminación en ‘La Gran Estrella’ se llevará a cabo este sábado 13 de agosto por la señal de América Televisión. El programa conducido por Gisela Valcárcel iniciará a las 21:00 horas y tendrá una noche de cumbia, donde los participantes deberán de demostrar su versatilidad.

