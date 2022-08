Fito Espinosa: El artista peruano que cobra caro porque valora su trabajo

Fito Espinosa durante su intervención en el hotel La Residencia en Mallorca.

Quien ha caminado por las zonas más turísticas de Lima se ha cruzado con alguna obra de Fito Espinosa. Sus figuras de redonda cabeza y grandes ojos han encontrado espacio en una ciudad que muchas veces le ha dado la espalda al arte. Pero su vivaz imaginación también ha cruzado las fronteras y llegado hasta Mallorca. Ahora el lujoso hotel La Residencia aloja una de sus más recientes creaciones.

Espinosa utilizó sus redes sociales para compartir la emoción que generó realizar dicho trabajo en el que la conocida montaña La Tramontana cumple un papel protagónico. Pero en conversación con Infobae surgió una cuestión que el autor de este texto ha oído cada vez que se menciona el trabajo del conocido artista plástico. ¿Por qué la obra de Fito Espinosa es tan cara?

El artista aseguró que el precio de su trabajo varía según las finalidades, pero que la pregunta planteada surge de una tendencia a no valorar el trabajo detrás de la obra. “Esto suele suceder con las cosas más creativas y artísticas porque algunos piensan por qué habría de pagar algo que al creador le gusta hacer”, dijo Espinosa a este medio. Además, señaló que es importante tener en cuenta la trayectoria del artista.

Fito Espinosa dibujando La Tramontana, conocida montaña de Mallorca.

El camino recorrido por Espinosa está marcado no solo por diversas intervenciones, publicaciones, exposiciones y premios. Los 35 años transcurridos desde que ingresó a la Facultad de Arte de la Pontificia Universidad Católica del Perú han sido testigos de la transformación de su personalidad y, por ende, de su arte. “Hoy uno ve los cuadros que hice hace unos años y no pensaría que son míos”, resaltó.

Espinosa asegura que entre los veinte y treinta años es que afrontó los cambios más radicales en su obra porque se encontraba en una búsqueda que ya ha terminado. “Cuando encuentras quién eres y lo que te gusta, lo que vienen son procesos. Ya ha encontrado uno su lenguaje y los cambios que se dan son naturales. No soy la misma persona de hace cuatro años porque uno sigue en búsqueda de nuevas cosas”, añadió.

El valor del trabajo

Una veloz búsqueda a través de su sitio web confirma que la obra de Fito Espinosa no está al alcance del bolsillo promedio en el Perú, pero esto no ha impedido que su trabajo esté cerca de la ciudadanía. Lo vemos en calles, hoteles y hasta trenes como un llamado a conocer y seguir el trabajo de un artista que ha rechazado varias propuestas porque reconoce el valor de su trabajo.

Obra de Fito Espinosa, el artista plástico peruano que ha intervenido el tren que va rumbo a Machu Picchu.

“Pintar es una labor compleja”, asegura. “Está llena de altibajos y tener una estabilidad mínima es difícil. Cuando esto se prolonga te acarrea mucho sufrimiento, pero no lo dejé porque siempre fue vocación”, recuerda de aquellos años de exploración que lo llevaron al estilo que hoy miles conocen y desean tener cerca.

Entre los consejos que alguna vez llegaron a su oído, Espinosa recuerda aquel que invitaba a encontrar lo que a uno le gusta y no parar de hacerlo nunca. “Al principio no te va a funcionar, la vas a pasar mal, no vas a hacer dinero, pero tienes que continuar porque en algún momento funcionará”, dice el artista sobre la frase que lo ha motivado en varios momentos de su larga carrera que cada vez sigue apuntando más y más lejos.

La obra en venta de Espinosa está disponible en fitoespinosa.com y en su taller ubicado en la Avenida Grau 324, Miraflores. El horario de atención es de lunes a sábado de 10:00 a 20:00 y los domingos de 11:00 a 18:00.

