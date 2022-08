‘Chupetín’ Trujillo: así reaccionó Xoana González a su nueva faceta como actor de películas para adultos

Xoana González felicitó a 'Chupetín' Trujillo por su nueva etapa como actor de películas para adultos. (Foto: Composición)

El payaso más popular de las redes sociales, ‘Chupetín’ Trujillo, sorprendió a todo Internet al incursionar en el cine para adultos, algo que sus fieles seguidores jamás imaginaron ver. Ahora, Xoana González, una de las figuras que brillan en OnlyFans, se pronunció en sus plataformas sobre la nueva faceta de Edgar Mendoza, nombre real del personaje viral.

Mediante su cuenta de Facebook, la modelo argentina felicitó a ‘Chupetín’ Trujillo por atreverse a hacer algo diferente en su carrera artística. “Qué lindo cuando la gente se anima a ser diferente”, manifestó la actriz en su plataforma, lo que llamó la atención de los internautas.

Xoana González reaccionó a la nueva faceta de 'Chupetín' Trujillo. (Foto: Facebook)

Tras ello, un curioso usuario le preguntó si estaría dispuesta a realizar una colaboración con el payaso viral, a lo que Xoana González contestó con un contundente no. ¿La razón? Desde el 2020, está felizmente casada con el peruano Javier González, con quien protagoniza los videos sexuales que publica en la popular plataforma de pago.

“Nosotros somos un matrimonio monógamo y romántico. ¿Por qué todo lo llevan a lo sexual?”, respondió González junto a un emoji de risa, demostrando así que no tomó a mal las preguntas picantes de sus seguidores.

Xoana González descarta colaboración con 'Chupetín' Trujillo. (Foto: Facebook)

Recordemos que Xoana es una de las estrellas de la farándula nacional que más ganan dinero en OnlyFans, ya que, a diferencia de su competencia, ella sí comparte material pornográfico. “Amo lo que hago. De hecho, lo hacemos con mi esposo (intimidad) cuatro veces al día gratis y no nos filmamos, amamos lo que hacemos. No lo veo como un trabajo duro”, contó a Infobae en una entrevista exclusiva.

‘CHUPETÍN’ TRUJILLO RESPONDE A LAS CRÍTICAS

Después de volverse viral por aparecer en un video sexual para adultos, ‘Chupetín‘ Trujillo tomó la palabra y respondió a sus críticos en una entrevista exclusiva para el programa La Banda del Chino. Resaltó que no hace caso a los cuestionamientos en su contra.

“En Perú, la sociedad es muy cerrada y se horroriza. Los que me conocen y mis seguidores, muy bien. Las críticas hay, pero no les presto atención, no me importan, no me interesan”, aseveró en el espacio de América TV.

'Chupetín' Trujillo debutó en película sexual. (Foto: Captura de América TV)

Agregó que no se le hizo para nada difícil grabar este video y que incluso los camarógrafos se quedaron sorprendidos por su performance, debido a que sus escenas las realizó sin complicaciones. “Mi labor ha sido más mirar que actuar. Quise hacer chacotero el video”, agregó.

“La propuesta se dio y yo simplemente dije ‘bueno, vamos a darle’. Chamba es chamba. Vamos a darle con fuerza, sin miedo a nada, el que no arriesga no gana. Si tengo la mente cerrada, no voy a llegar a nada”, agregó Trujillo, quien también se desempeña como animador de conciertos y discotecas en Lima y provincia.

¿QUIÉN ES ‘CHUPETÍN’ TRUJILLO?

Edgar Mendoza, tal como su nombre artístico lo indica, es natural de la ‘Ciudad de la Eterna primavera’. Fue ahí que desde muy joven comenzó a dedicarse al arte de hacer reír a los demás. Hasta llegó a tener un programa de televisión llamado ‘Los chupetines’ que era emitido por Cablevisión TV.

A su show llegaron muchos jovencitos, sobre todo los fanáticos del videojuego llamado Dota 2 y que se hacen llamar ‘La beba Army’. Debido al bullying que recibía en las transmisiones en vivo, ‘Chupetín’ Trujillo se hizo muy popular en Facebook.

Sin embargo, algunos ‘haters’ llegaron lejos y hasta lo acusaron de varios delitos serios como ser un violador, secuestrador y delincuente. Incluso, varios osaron etiquetar a las cuentas oficiales de la Policía Nacional y del mismo FBI estadounidense. Pese a todo, el popular payaso usó la popularidad a su favor para convertirse en una figura de Internet.

'Chupetín' Trujillo es conocido en redes sociales por su popular frase "¡GAAAAA!". (Foto: Facebook)

