Ministro Alejandro Salas desmiente en vivo al presidente Pedro Castillo: “No es lumbalgia, no es nada de eso”

Alejandro Salas desmiente en vivo al presidente Pedro Castillo: “No es lumbalgia, no es nada de eso”

Que efectivos policiales de la seguridad del Estado le hayan amarrado los zapatos al presidente Pedro Castillo, ha dado de que hablar desde todos los flancos. En busca de justificar esta acción, el mandatario alegó que su lumbalgia (dolor de la zona baja de la espalda, situada entre las últimas costillas y la zona glútea), no le permitió agacharse para atarse las agujetas.

Sin embargo, el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, Alejandro Salas, lo desmintió en una entrevista para Panamericana Tv. En ella, en busca de dejar en claro que Castillo Terrones es una persona “sencilla y humilde”, descartó la versión que este dio.

“Yo le dije: ‘Presidente, usted es una persona tan sencilla que debe estar hasta con lumbalgia de no haberse podido agachar’. ‘No —me dijo—, no es eso. No es lumbalgia, no es nada de eso, estoy con chaleco antibalas que no me permite agacharme’”, declaró Salas en un diálogo con la periodista Mávila Huertas.

En esa línea, agregó que el mandatario le contó: ‘Estoy protegiendo mi vida, estoy con chaleco antibalas y no puedo agacharme, y mi seguridad lo sabe’”, agregó. Por tal motivo, negó que se trate de un acto humillante para su escolta, quienes lo aprecian y estiman.

“El presidente de la república es una persona absolutamente sencilla, humilde, yo he visto como trata a sus trabajadores, no esperen eso del presidente. No es un acto, bajo ningún momento, que esté ligado a un campo de tratar de humillar a alguien”, continuó. “Finalmente, el cariño que le tiene su escolta al presidente es grande, yo lo veo”, añadió.

Alejandro Salas alzó la voz tras las imputaciones que se le hacen a Yenifer Paredes.

Según el exministro de Cultura, Castillo Terrones le confesó estar recibiendo amenazas contra su vida , por lo que ha dispuesto elevar las medidas para resguardar su vida.

“Estamos viviendo un ambiente de mucha violencia política. La verdad no podría ser muy ligero de señalar a alguien, pero si esto es así, entiendo que su equipo debe estar investigando ya la situación. Yo solamente he recibido la respuesta tal cual la estoy manifestando el día de hoy porque sí me preocupó”, señaló.

Por último, ante el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, pidió para otra ocasión que primero hablen con el presidente antes de pronunciarse rechazando la acción vista en dicho video.

“La Defensoría del Pueblo, con responsabilidad, primero debería preguntar, enviarle un documento seguramente al presidente manifestándole su preocupación por estos hechos (…) y una vez que el presidente le responda, si el presidente responde una situación que no satisface la pregunta que han hecho, pronunciarse. (…) No podemos acostumbrarnos en el país a prejuzgar”, dijo.

Tuit de la Defensoría del Pueblo sobre el comentado video de Pedro Castillo.

Esto fue lo que dijo Pedro Castillo

Casi al terminar el día, el dignatario utilizó su cuenta de Twitter para referirse al hecho que lo volvió a convertir en blanco de críticas. “Expreso mi absoluto respeto al trabajo de la Policía y de todos los trabajadores del país. Lamento que se haya malinterpretado una acción voluntaria del efectivo de seguridad, quien quiso evitar que mi lumbalgia recrudezca y se ofreció amablemente a dicha acción”, comentó.

Según explicó el mandatario, nunca le pidió u obligó al efectivo policial a que le atara los zapatos. Dijo que no pude hacerlo él mismo porque desde hace un tiempo uso chaleco antibalas para proteger mi vida de cualquier riesgo o amenaza. “Fue un hecho fortuito que está siendo malinterpretado y usado por mis adversarios políticos para seguir mellando mi imagen”, agregó.

Por último, agradeció la preocupación de la Defensoría del Pueblo y otras instituciones sobre este “anecdótico hecho, pero reitero que no existió, ni existe un maltrato, ni discriminación”.

