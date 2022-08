Pedro Castillo respaldó a Isabel Cortez: “Rechazamos cualquier tipo de violencia y discriminación”

Pedro Castillo respaldó a Isabel Cortez tras agresión de María del Carmen Alva. (Andina)

El presidente peruano Pedro Castillo criticó la agresión de la congresista María del Carmen Alva contra la parlamentaria Isabel Cortez el último jueves durante la elección del tercer vicepresidente que, finalmente, recayó en Alejandro Muñante.

“Mi solidaridad con la congresista Isabel Cortez y su familia. Rechazamos cualquier tipo de violencia y discriminación, peor aún si proviene del Congreso”, inició el jefe de Estado en su cuenta de Twitter.

La primera autoridad del Perú manifestó que la actitud de la extitular del Parlamento fue discriminatoria contra la también sindicalista.

“Ante los ojos del mundo, hemos visto cómo se discrimina a una congresista nacida en las entrañas del pueblo”, concluyó.

Pedro Castillo se solidarizó con Isabel Cortez. (Twitter)

Por su parte, Isabel Cortez, perteneciente a Cambio Democrático, agradeció el gesto del presidente y exigió que se ponga en agenda la Asamblea Constituyente , algo que han reclamando varios legisladores, sobre todo de izquierda, en las últimas semanas.

“Agradecida con su solidaridad, presidente. ¡A impulsar el programa de cambios en favor de la clase trabajadora, todos los peruanos y la Asamblea Constituyente!”, contestó.

Este pronunciamiento de Pedro Castillo se ofrece luego que Isabel Cortez informara que denunció a la congresista de Acción Popular ante la Comisión de Ética Parlamentaria. El oficio está dirigido a la titular de ese grupo de trabajo, Karol Paredes.

“Junto con mi bancada, estoy presentando oficio para denunciar ante Ética a la señora Maricarmen Alva por la agresión a mi persona que es, a la vez, contra toda mujer trabajadora de nuestro país. La prepotencia y violencia de la élite de nuestro país no debe gozar más de impunidad. Está agresión me recuerda que diariamente mis compañeras de limpieza pública (SITOBUR) y obreras municipales son violentadas en sus derechos y sufren discriminacion laboral por la gestión de Miguel Romero Sotelo, alcalde de la Municipalidad de Lima que desacata leyes y sentencias”, sostuvo.

Isabel Cortez agradeció a Pedro Castillo por respaldarla. (Twitter)

Critica a Kira Alcarraz

La congresista Kira Alcarraz sostuvo que en la agresión de María del Carmen Alva a Isabel Cortez, las dos parlamentarias tienen la culpa.

“La que empieza y la que responde. Así de simple. No digo que porque si le dicen ‘Chabelita’ es inocente y Maricarmen porque tiene un carácter fuerte es culpable, no. Una buscó y la otra respondió. Así de simple y recuerde que para cualquier acción hay una reacción. Osea, una buscó y para mi las dos son culpables”, dijo a RPP Noticias el viernes en la mañana.

La legisladora de la bancada de Integridad y Desarrollo contó que le preguntó a Isabel Cortez sobre su actitud y le recriminó por empezar la discusión.

“Le pregunté a una y le dije sale en el video que tú le estás lidiando: ‘No, pero..’, me dijo. ¿Qué hacías tú ahí?, tú le has estado lidiando, no digas que no porque ahí está el video, “no, sí, yo le dije...’, respondió. ¿Ah para qué provocas?, le dije. No digo que este bien, pero para qué estás buscando algo que no te concierne, mantente en tu posición, evítalo ”, dijo.

Finalmente, Isabel Cortez indicó que era “lamentable” que la culpara de la agresión que recibió de María del Carmen Alva: “El hemiciclo es el lugar de todos los congresistas, no la chacra de unos cuantos y puedo conversar con mi colega si lo así decido. Su comentario es lamentable”.

