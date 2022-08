Denisse Dibós rindió homenaje a Diego Bertie en el estreno de su obra: “No lo vamos a olvidar” | ENTREVISTA

Deniss Dibós estrenó una nueva puesta en escena y no dudó en rendir tributo a Diego Bertie, fallecido actor.

Este viernes 12 de agosto, ‘Madre El Musical’ presentó su avant premiere en medio de un emocionado equipo, que dedicó la función al fallecido Diego Bertie. Con mucha nostalgia, Denisse Dibós inició su primera función a la prensa e invitados recordando al actor de 54 años, quien falleció el pasado 5 de agosto.

La directora general de ‘Preludio’ señaló que la decisión fue tomada junto a las actrices Gianella Neyra, Érika Villalobos, Alexandra Graña, Rossa Fernández Maldonado y el director y actor Giovanni Ciccia. “La función tiene que continuar, pero queríamos dedicársela a él”, indicó Denisse Dibós en conversación con Infobae.

‘Madres El Musical’ se estrena este sábado 13 de agosto en el Teatro Municipal y va hasta el 10 de septiembre. Entradas en Teleticket.

Denisse, dedicaste esta nueva función a Diego Bertie...

Todos sabemos que se cumple una semana de esta perdida lamentable para todos los artistas del medio que hemos trabajado con él, hemos querido y apreciado a nuestro amigo Diego Bertie, conversamos con las actrices, con Giovanni Ciccia y dijimos, bueno, el show debe continuar, es lo que él hacía y lo que otros estamos aquí para hacer, la función continúa, pero queríamos dedicársela a él, esta función y la pequeña temporada que tendrá ‘Madres El Musical’. Vamos a rendir homenaje a su pasión por nuestro teatro, cine y televisión.

¿Qué recuerdos tienes que él?

Todos hemos trabajado con él, nosotros en ‘Preludio’ tuvimos dos musicales con él, hermosísimos, ‘El Jardín Secreto’ y ‘Don Quijote de la Mancha’, donde fue Don Quijote y Erika Villalobos era su Dulcinea. Tenemos recuerdos muy bonitos, muy lindos con él y con mucha pena por su muerte. No lo vamos a olvidar.

Diego Bertie falleció la madrugada del 5 de agosto tras caer del piso 14 del edificio donde vivía. (Instagram)

En ‘Madres El Musical’ se toca el tema de la culpa, ¿tú también eres una madre con culpa?

Creo que todas las madres sentimos culpas en algún momento de nuestras vidas. Me considero una muy buena madre, adoro a mi hija y ella lo sabe, pero sí a veces sentimos culpa por pequeñas cosas que creemos que no estamos haciendo, pero finalmente creo que cuando se hacen las cosas bien, con amor y dedicación tenemos que dejar la culpa de lado porque finalmente somos humanos y nos podemos equivocar. Los hijos deben saber y aprender eso desde muy chicos, los padres no hemos venido con un manual para ser perfectos todo el tiempo, aprendemos también con ellos, aprendemos a ser cada día mejor.

El público está volviendo al teatro poco a poco, ¿cuál es tu impresión?

Uy, eso es maravilloso, para nosotros han sido dos años totalmente difíciles, espantosos y hemos querido sentir por fin juntos, junto público, poder disfrutar con ellos, del espectáculos. Han sido años muy duros para todos, y nuestro rubro ha sido muy golpeado poder estar en el teatro, ya estamos acá y es perfecto.

¿Y cómo estás manejando tus tiempos?

Uno tiene que darse tiempo para todo, por suerte muchas de las obras que nosotros hacemos en ‘Preludio’, en todas, está mi hija aquí, a mi lado, viene conmigo y me acompaña en los ensayos, son obras que son totalmente visibles para ella. Estamos muy juntas y a ella le encanta.

¿Tu hija también quiere incursionar en la actuación?

Sí, ella es super artista también, y es bien talentosa, ella ya decidirá qué quiere seguir en su vida. No le voy a poner trabas para nada, yo le apoyaré en lo que ella decida ser.

Rossana Fernández Maldonado se pronunció

Infobae también conversó con la destacada actriz, quien también forma parte de ‘Madre El Musical’, en el avant premiere de la obra. Durante la entrevista, Rossana habló sobre ‘Esto es Bacán’, el nuevo proyecto que lanzará Willax TV y que será conducido por ella y Gian Piero Díaz.

“En Willax nos han apoyado mucho con el formato de ‘Sorpréndete’, donde siempre buscamos entretener pero también ayudar. De hecho, Piero y yo estamos en esa onda, entonces los chicos que están participando en ‘Esto es Bacán’ tienen muchas ganas de ayudar, así que creo que los van a sorprender mucho, es bien divertido”, sostuvo.

Rossana Fernández Maldonado junto a Gian Piero Díaz. (Instagram)

SEGUIR LEYENDO