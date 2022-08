Pedro Castillo anunció ejecución del programa “Retorno a su país” para extranjeros

Proyecto de retornar a extranjeros a su país se ejecutará próximamente.

Durante su encuentro de la noche del último jueves 11 de agosto con los representantes de las organizaciones de base regionales para escuchar sus demandas y también sus propuestas, el presidente de la República, Pedro Castillo, aprovechó su intervención para anunciar diversas medidas y proyectos entorno al país.

Mientras los invitados al Gran Comedor de Palacio de Gobierno, realizaron sus pedidos como la ejecución de obras de agua potable, saneamiento, construcción de colegios e implementación de centros de salud, así como la construcción de vías de acceso, el mandatario se pronunció sobre temas coyunturales del Perú.

Uno de los puntos que trató públicamente es sobre el diálogo que mantiene con la Embajada de Venezuela y otros países, con el propósito de poner fecha de inicio al programa “Retorno a su país” que involucra a extranjeros ilegales y con antecedentes penales.

Según detalló el mandatario, este proyecto estará a cargo del Ministerio del Interior (Mininter) y se podría dar inicio a corto plazo.

“Quiero saludar la disponibilidad de la Embajada de Venezuela, se ha podido dialogar últimamente para que también otras embajadas, los ciudadanos que están en nuestro país y que han venido a delinquir y hacer cosas que no corresponden y no respetan a la familia, hoy inicia a través del Ministerio del Interior este programa retorno a su país”, precisó ante los invitados regionales.

Del mismo modo, Castillo Terrones aseguró que no permitirá que se realice más daño a las familias peruanas e hizo un llamado a los compatriotas que cometen actos delictivos para que corrijan sus errores por la falta de oportunidades.

“No podemos permitir que se siga avasallando y lastimando a nuestras familias, no podemos permitir que se siga quitándole la vida y las oportunidades de seguir viviendo a nuestros compatriotas. Hoy estamos en esa etapa que tenemos que concretar, que tenemos que respetarnos. Ayúdennos en eso, a identificar”, enfatizó ante el aplauso de sus invitados en Palacio de Gobierno.

Por otro lado, invocó a los ciudadanos a practicar con el ejemplo, y a ser más empáticos con aquellos que llegaron a nuestro país en busca de una mejor calidad de vida.

“También empecemos por casa, porque no solamente son extranjeros, también son nuestros compatriotas que no han encontrado oportunidad y que se han dedicado a hacer una vida similar. Tenemos que corregir, las familias merecen tener una vida tranquila, en paz y con libertad”, señaló antes de concluir su discurso sobre este tema.

Nueva normativa pretendería sacar a los extranjeros del país.

Aníbal Torres anunció medida

Como se recuerda, hace dos días, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, anunció nuevas medidas y causales para la expulsión de extranjeros del Perú.

“Hemos aprobado el proyecto de ley que modifica el decreto legislativo 1350 de Migraciones respecto a la expulsión de ciudadanos extranjeros que se encuentren ilegalmente en el país o que se hayan comportado al margen de la ley”, indicó el premier.

Según detalló, esta nueva normativa indica que serán expulsados los extranjeros que no acaten las “disposiciones sanitarias”, como la aplicación de las vacunas contra el coronavirus (COVID-19), que, a pesar de no ser obligatoria, es necesaria para que el virus no se propague.

También precisó que esta medida involucra a las personas que no porten su respectivo documento de identidad o que tengan en su poder armas de fuego, explosivos sin autorización, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas.

Dentro de los causales para expulsar a un extranjero del país, se incluye en la nueva normativa que maneje y brinde servicio de delivery en moto sin el permiso de las autoridades, o conduzca vehículos sin acreditar la titularidad o la cesión de la unidad.

SIGUE LEYENDO