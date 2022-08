Diego Bertie y el emotivo momento en que Patricio Suárez Vértiz canta a dúo ‘Qué difícil es amar’ con el fallecido actor

El emotivo homenaje de Patricio Suárez Vértiz a Diego Bertie | ATV

La muerte de Diego Bertie tomó por sorpresa a más de uno, especialmente porque el actor antes de su deceso había dado diferentes entrevistas en el que destacaba que este año tenía planeado retomar su carrera musical, por lo que dejó de lado la actuación para meterse de lleno a los estudios de grabación.

Asimismo, el también cantante venía dando una serie de conciertos en La Estación de Barranco, donde una vez a la semana deleitaba a sus seguidores con sus temas. En paralelo, Bertie venía grabando más canciones para el nuevo álbum que tenía en mente sacar.

A una semana del fallecimiento de Diego Bertie, el programa ‘Magaly Tv: La firme’ se puso en contacto con Patricio Suárez Vértiz para que de más detalles de lo que fue la grabación de la nueva versión ‘Qué difícil es amar’ que grabó al lado del actor hace unas semanas.

Durante su participación en el programa, el exintegrante de Arena Hash comentó que quedó en shock cuando se enteró que su amigo había muerto, especialmente porque hace unos días se habían contactado para compartir escenario, donde Patricio iría al show de Diego el 11 de agosto y, posteriormente, el actor le devolvería la visita al intérprete en el concierto que ofrecerá este sábado 13 de agosto.

“ Mi hermana me llama a las 6:00 a.m. y me da la noticia, me quedé helado, porque acababa de estar con él hace unos días. Yo a veces pienso que preferiría no haberlo vuelto a ver, porque habría sentido la noticia lejana, de una persona que no veía hace tiempo. Verlo a Diego era enamorarte, uno se enamoraba de él porque era un artista de verdad”, dijo.

Nueva versión de ‘Qué difícil es amar’

Patricio Suárez Vértiz y Diego Bertie se reunieron hace poco en un estudio de grabación para interpretar juntos una nueva versión del tema ‘Qué difícil es amar’. El músico señaló en algún momento llegaron a ensayarla juntos para en algún momento cantarla en vivo ante sus fans.

Magaly Medina de manera inmediata le pidió que se reuna con su banda para que pueda cantar en vivo dicho tema. “ Él estaba muy feliz... la versión que le mandamos le encantó, es una canción de él, pero más dance, más actualizada ”, explicó el artista tras invitar a su público al homenaje que realizará a Diego Bertie.

La interpretación que realizó en el set de ‘Magaly Tv: La firme’ causó gran emoción entre los que se encontraban presentes, especialmente porque en un momento, con ayuda de la tecnología, la voz de Diego Bertie se pudo unir a la del cantante y terminaron realizando un ‘dúo’.

SEGUIR LEYENDO: