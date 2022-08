Sobrina de Diego Bertie pide que se respete el duelo de la familia: “Recibo comentarios dolorosos”

Daniella Bertie, sobrina de Diego Bertie, se pronunció en redes tras el fallecimiento del actor nacional. (Instagram)

Daniella Bertie, sobrina del fallecido cantante nacional Diego Bertie, se pronunció en redes sociales para agradecer las muestras de afecto que ha recibido en la última semana. También pidió a los usuarios que respeten el duelo que atraviesa su familia, puesto que ella y otros miembros están recibiendo comentarios dolorosos en sus plataformas.

“Agradezco infinitamente todos los mensajes enviados y todas las muestras de cariño. Es increíble el amor que nos han hecho sentir”, escribió en un principio en sus historias de Instagram.

“Pero esta vez pido, por favor, que se respete el duelo que estamos pasando, se respete a mi prima (Aissa Bertie) a mi familia y a todos los seres que hemos perdido a Diego ”, añadió.

Según la joven maquilladora, sobrellevar la pérdida de su tío no ha sido nada fácil para ella, especialmente ahora que muchos teorizan sobre el estado de salud mental de Diego Bertie antes de fallecer. “ Quisiera ser lo suficientemente fuerte para no verme afectada por los comentarios tan dolorosos que recibo o que leo, pero no lo soy ”.

“Solo pido que nos permitan pasar este dolor tan fuerte y encontrar resignación y paz. Gracias”, sentenció en su comunicado.

Comunicado de Daniella Bertie, sobrina de Diego Bertie. (Instagram)

El último adiós a Diego Bertie

La familia de Diego Bertie, a través de la agencia que lo representaba, informó a la opinión pública que la despedida del actor será en “estricto privado” y pidió respeto por la pérdida del artista peruano.

“Por medio de la presente comunicamos que a solicitud de la familia, la despedida de nuestro querido Diego Bertie se realizará en estricto privado con una ceremonia muy íntima, con su familia directa. Rogamos a los medios de comunicaciones respetar este momento”, se indica en la misiva.

Además, los seguidores del actor podrán despedirse de Diego Bertie en setiembre en una misa programada que será comunicada en las próxima semanas.

“Oremos todos por Diego y por la familia, que encuentren paz y resignación. Gracias”, concluye el documento.

Poco después, el programa Amor y Fuego dinfundió imágenes exclusivas del sepelio, realizado en el cementerio Jardines de la Paz, en la Molina, el último sábado 6 de agosto. Los hermanos y la hija de Diego Bertie, Aissa Bertie, se despidieron por última vez del actor.

Funeral de Diego Bertie se llevó a cabo en cementerio en La Molina. (Willax TV)

Luego de que el artista fuera velado en estricto privado, la familia de Bertie se dio un tiempo para dedicar unas palabras al público en general.

“La familia y seres queridos de Diego, queremos alcanzar el mas profundo agradecimiento a todas las personas que han manifestado, en especial estos últimos días, su cariño y admiración hacia él y su trayectoria profesional, así como el respeto que han tenido por el hondo pesar que sentimos por su partida”, se puede leer.

“Gracias por su amor, cariño, admiración y respeto a nuestro Diego querido”, culmina el mensaje que fue publicado en la red social de la agencia que representaba al artista.

Familia de Diego Bertie agradece el cariños del público. (Foto: Instagram)

SEGUIR LEYENDO: