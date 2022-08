Diego Bertie y el amor que sentía por su país: “Perú es mi lugar y no reniego de él, quiero que sea mejor”

Diego Bertie se consideró siempre una persona nacionalista. (Foto: Instagram)

Diego Bertie dejó de existir este viernes 6 de agosto tras caer del piso 14. Mucho es el dolor que sienten no solo sus familiares, sino todos el público y amigos que lo querían, quienes conmocionados por la terrible noticia, resaltaron la gran persona que era. Las figuras de talla internacional tampoco fueron esquivos y expresaron su pena y despidieron a la estrella que supo ganarse su cariño y respeto.

Como se recuerda, Diego Bertie triunfó en varios países, haciendo carrera en Venezuela, México, Brasil y más. Y aunque podía continuar dejando un legado en el extranjero, el artista regresó a su país natal para regalarnos todo su talento. ¿Cuál fue la razón?

En una últimas entrevista para Infobae, Diego Bertie señaló que estaba seguro que muchas cosas buenas podían pasar en su tierra. Asimismo, se calificó como nacionalista, resaltando el gran amor que sentía por Perú.

“Yo soy nacionalista (se ríe), yo quiero a mi país y me quiero quedar acá. Soy de las personas que creen que las cosas buenas se puede crear aquí y tú puedes aspirar a conseguir grandes cosas. Perú es mi lugar y yo no reniego de este país, quiero que sea mejor”, indicó el actor, a quien nunca le faltó trabajo tras pisar sueño peruano.

Sin embargo, confiesa que al llegar la pandemia se desestabilizó mucho. Es ahí donde la música decidió regresar a él, tras recibir un llamado de Augusto Madueño, quien le ofreció ser parte de un proyecto homenaje a rock, donde querían que haga una nueva versión de ‘Qué es difícil de Amar’.

“Yo pensé que no iba a volver a cantar y cuando de pronto llegó la pandemia y me vi un poco desolado, sin rumbo y sin saber que iba a ser de mí como individuo, cantante y actor . Dije, tengo que recurrir a las cosas más profundas de mi identidad, ¿quién soy?, y ¿cómo sobrevivo a todo esto?, y fue así que de pronto la música mágicamente volvió a mi vida”, detalló Diego, quien más adelante presentaría el exitoso show ‘Días de furia’ en la Estación de Barranco.

El artista señaló en aquella ocasión que es muy importante aplaudir el éxito de los demás y apoyarnos entre peruanos.

“Tenemos esa manía de meternos cabe entre nosotros mismos y eso no está bien. Hay que aplaudir y celebrar los éxitos del otro. De repente no estarás de acuerdo, no te gusta, pero si la intención de la persona es buena, eso es lo que vale, no vale la forma, lo que vale, cuál es tu intención, si tú quieres lograr algo bueno estás en un buen camino, por lo menos estás siendo una persona proactiva. Lo otro es malicia y enfermedad”, resaltó.

Cabe indicar que Diego Bertie señaló también que estaba muy emocionado de participar en una película peruana. Aquí intercambiaba roles con la actriz Katia Condos y se encontraba en pleno rodaje.

Diego Bertie se murió el viernes 5 de agosto en la madrugada. (Foto: Instagram)

Mánager descarta suicidio de Diego Bertie

En la última edición del programa “Magaly Tv: la firme”, Carlos Sánchez de la Puente, mánager de Diego Bertie, descartó que la muerte del actor y cantante peruano se haya producido por un suicidio, producto de una depresión, como se especuló una vez se conoció el deceso del artista.

El actor no habría estado pasando un periodo depresivo, ya que tenía muchos planes, indicó Sánchez ante la pregunta de Magaly Medina el último viernes 5 de agosto.

“(¿Tú crees que haya tomado la decisión de suicidarse?) El ser humano es complejo, no he tenido solo una relación de trabajo con él y te puedo decir que Diego amaba la vida y a su familia, le encantaba estar rodeado de sus amigos”, manifestó.

Vídeo: Magaly Tv, la firme.

SEGUIR LEYENDO: