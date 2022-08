Castillo ante la entrega de su cuñada: “Sé que mi hija y el resto de mi familia vamos a salir adelante”

Pedro Castillo se pronunció al conocer que su cuñada se entregó a las autoridades.

El presidente de la República, Pedro Castillo, se pronunció al conocer que su cuñada, Yenifer Paredes, se entregó a las autoridades tras emitirse una orden de prisión preliminar en su contra ante las investigaciones por presunto delito de lavado de activos.

Durante conferencia de prensa con los ministros de Estado, el mandatario decidió hablar sobre este caso y asegurar que “están golpeando seriamente a su familia”.

“Han golpeado a mi familia seriamente, a mis padres, a mis hermanos, a mis hijos. Sé que el día de hoy, Yenifer está pernoctando en el piso. Es parte de la lucha, es parte de la vida política en el Perú, pero eso me fortalece porque sé que mi hija y el resto de mi familia, conjuntamente con nosotros y con ustedes, vamos a salir adelante”, sostuvo Castillo Terrones.

En ese sentido, Castillo Terrones también agradeció a sus padres y hermanos, y reiteró que su familia fue criada “con las uñas cortadas”.

“Se hacen muchas fintas, shows mediáticos para decir que en Palacio de Gobierno hay una familia enlodada con la corrupción. Ha pasado más de un año y no lo pueden demostrar, ese es su agenda, que continúen. Nosotros seguiremos trabajando por el Perú”, sentenció.

Como se informó, este miércoles 10 de agosto, la hermana de la primera dama, Yenifer Paredes, se presentó ante la sede del Ministerio Público luego de ser buscada por la policía y la delegación que lleva el caso de la joven.

Imágenes de Yenifer Paredes en la Fiscalía de la Nación.

Actualmente, la cuñada del jefe de Estado, se encuentra en la sede de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), ubicada en la prefectura de Lima, para que cumpla los 10 días de detención preliminar interpuesta por el Poder Judicial.

Benji Espinoza reconsidera ser abogado de Pedro Castillo

A través de su cuenta en Twitter, Benji Espinoza indicó que dio marcha atrás en su decisión luego de reunirse con el jefe de Estado este miércoles en Palacio de Gobierno.

“Me reuní con el Presidente y me pidió reconsiderar mi renuncia. Volvemos, más fortalecidos, a la defensa jurídica del Presidente y la Primera Dama”, escribió en la red social.

Posteriormente, en diálogo con los medios de comunicación, el letrado explicó que tanto Castillo Terrones como Paredes Navarro están siendo sometidos a una persecución mediática.

“No voy a señalar las razones de mi renuncia, eso solo le compete a mi cliente y a mí. Yo le he dicho al presidente mis razones. Yo tengo códigos, mal haría yo de hablar de asuntos que solo nos incumben a nosotros, estamos hablando del secreto profesional, secreto cuyo único titular es el cliente, no el abogado”, expresó.

Benji Espinoza indicó que no ha perdido la confianza de sus clientes tras su renuncia a la defensa legal del presidente.

“El único que libera el secreto profesional es el cliente y si no me autoriza, las razones de mi renuncia solo las sabrán el presidente, la primera dama y yo. Son razones que he tenido y que se las he dicho a mis clientes, mal haría yo en violar el secreto profesional y decirles eso a ustedes”, añadió.

Pese a ello, Espinoza Ramos manifestó que no se retracta de ninguna de las líneas de defensa que articuló cuando fue abogado de Castillo y Paredes. En ese sentido, consideró que existe un “linchamiento” en su contra.

SEGUIR LEYENDO