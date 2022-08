Yenifer Paredes se entregó a la justicia pero no será colaboradora eficaz, aclaró su abogado

José Dionisio, abogado de Yenifer Paredes.

José Dionisio, abogado de Yenifer Paredes, cuñada del presidente de Pedro Castillo, aseguró que su patrocinada no se acogerá al proceso de colaboración eficaz en el esquema de la presunta organización criminal y lavado de activos que viene investigando el Ministerio Público, en el cual se ha incluido al mandatario de la República, al ministro de Transportes, Geiner Alvarado, la primera dama Lilia Paredes, entre otras personas, quienes habrían obtenido de manera fraudulenta licitaciones públicas.

“Ella no va a ser colaborada eficaz y no tiene por qué (...) Lo que ocurre es que a la Fiscalía también le ha tomado por sorpresa la entrega de mi patrocinada. Ellos están por bajar, nosotros nos encontramos ya al interior de la Fiscalía. Estamos esperando que bajen los miembros de la Fiscalía que están a cargo de la investigación”, señaló el letrado a RPP.

Durante este enlace telefónico, el abogado José Dionicio confirmó que Yenifer Paredes se puso a disposición de la Fiscalía de la Nación para cumplir con la orden de detención preliminar por 15 días que se impuso en su contra. “Lo de Yenifer es un acto valiente que está tomando en este momento, recuerde que es una chica de 26 años”, añadió el abogado al confirmar que la cuñada de Pedro Castillo se entregó voluntariamente a la Fiscalía.

Cabe anotar que Yenifer Paredes, se entregó a la Fiscalía de la Nación luego de pasar algunas horas en condición de prófuga de la justicia, tras no ser encontrada por los integrantes de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía y el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder de la Fiscalía en Palacio de Gobierno el último martes 9 de agosto, por la orden de detención preliminar dictada en su contra.

Pedro Castillo viene siendo investigado por el Ministerio Público por liderar una presunta organización criminal.

Pedro Castillo lideraría una organización criminal

Según la información manejada por el Ministerio Público, el presidente de la República, Pedro Castillo, lideraría una presunta organización criminal dedicada a obtener de manera fraudulenta licitaciones públicas.

El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder sostiene entre sus argumentos que la misma estaría integrada por la primera dama, Lilia Paredes, Yenifer Paredes y el ministro de Transportes, Geiner Alvarado, quien hace poco ocupaba el cargo de ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, publicó Diario La República.

En el esquema de la presunta organización criminal elaborado por el Ministerio Público, se ubica al presidente Pedro Castillo como jefe. Como cabecillas al ministro Geiner Alvarado, y el alcalde de Anguía, José Medina. Como coordinadora a la primera dama Lilia Paredes. Como testaferros a Hugo Espino, Anggi Espino, Yenifer Paredes, David Paredes Navarro y Walther Paredes Navarro. Finalmente, se denomina como empresa fachada a JJM Espino Ingeniería y Construcción SAC, y DESTCON Ingenieros y Arquitectos SAC.

Presentación en el Congreso

Ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, Yenifer Paredes negó en todo momento haber cometido algún ilícito y que por el momento se encuentra trabajando en lo que es la tesis para obtener su título profesional, pero reconoció que sí trabajó para la empresa de Hugo Espino entre septiembre y octubre de 2021. “Trabajé para la empresa mencionada desde agosto hasta octubre del año pasado... Elaboro el expediente técnico llamado ‘componente social’”.

“Solo me dedicaba a esas funciones. Mi sueldo era 1,500, mi pago era directo, no estaba en planilla”, detalló. Además, sostuvo que por ahora tiene trabajos temporales “afines a mi carrera, informes y lo que se me presente, porque no estoy laborando”, aseguró en aquella ocasión ante el Parlamento.

SEGUIR LEYENDO