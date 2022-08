La reacción de un furioso Néstor Villanueva cuando le preguntaron si seguía queriendo a Flor Polo

Néstor Villanueva y su reacción cuando le preguntan si aún quiere a Flor Polo | América TV.

Néstor Villanueva se presentó en el programa de América Hoy este miércoles 10 de agosto, donde no tuvo un agradable encuentro con las conductoras Brunella Horna, Janet Barboza y Ethel Pozo. Las presentadoras cuestionaron al cantante por no aceptar las supuestas agresiones hacia Flor Polo Díaz.

Néstor Villanueva llegó al set con la espada desenvainada, y se defendió de las presentadoras de América Hoy, en especial de Ethel Pozo y Janet Barboza, quienes le pedían que reconozca sus errores. El artista señaló que en todo caso lo haría en privado y con la persona involucrada, más no con ellas y mucho menos en televisión.

“No voy a reconocer porque ustedes lo digan. A mí me quieren acusar de todo… Yo estoy diciendo las cosas como son, yo estoy contando la realidad, de ahí en adelante si ustedes me quieren creer o no lastimosamente yo no puedo hacer nada”, indicó Néstor Villanueva muy fastidiado.

“Yo puedo reconocer mis errores conmigo mismo, con la persona, pero no con ustedes”, sentenció el cantante, aclarando que su intención no era exponer su vida privada.

En medio de esta acalorada conversación, la popular Rulitos le preguntó si aún quería a la madre de sus hijos. Un incomodo Néstor evitó responder. Sin embargo, nuevamente fue abordado. Es ahí donde el artista respondió que ya ha pasado mucho tiempo y lastimosamente su relación no funcionó, dejando en el aire la interrogante.

“Lastimosamente mi relación no ha funcionado, cada quien toma su rumbo, solamente me toca ver por mis hijos, y por mi carrera”, contestó Néstor, quien no dejó contentas a las conductoras.

Néstor Villanueva es consultado sobre sus sentimientos hacia Flor Polo.

Tras preguntarle qué es lo que pasó con la relación, pues se veía que había amor, Villanueva indicó una vez más que no quería exponer su vida privada. “Una cosa es el artista y otra la persona, yo no deseo ventilar mis problemas, ni ventilar mis cosas” , resaltó.

Pidió 10 mil soles para asistir a América Hoy

En otro momento, Janet Barboza le recriminó que no haya aceptado antes sus invitaciones al programa y que, además, haya pedido 10 mil soles a la producción para pararse en el set de América Hoy.

Ante ello, el cantante aclaró que lo hizo porque sabía que era un monto que no iban a pagar y él no quería asistir al programa porque lo habían atacado de forma constante, sin escuchar su versión.

“Si yo dije la cantidad fue como decir: ‘como se que no me van a pagar, entonces págame tanto y voy’… Buscaron las dos versiones pero no obtuvieron mi versión. Obtuvieron una versión y comenzaron a atacar”, acotó Néstor.

“Cuando una mujer habla de agresión se le tiene que escuchar y por supuesto que nos indignamos porque estamos en una país que tiene altos índices de feminicidios”, aclaró Janet Barboza, a lo que Néstor preguntó: “¿Y se le tiene que creer?”.

“Yo no quería prestarme a todo el show que se estaba haciendo”, acotó. “ Qué fácil es hablar mal de una persona, dañarle la imagen, dejarlo por los suelos y después lavarse la manos y no pasó nada”, continuó Villanueva, quien en otro momento, ante los constant es cuestionamientos de Janet, pidió que lo dejaran hablar. “Un ratito pues, déjame acabar Janet. Me han invitado para hablar o para escucharlas, no estoy negando, estoy diciendo las cosas como son“, acotó.

SEGUIR LEYENDO