Midagri anuncia cambio de empresa proveedora de urea

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Andrés Alencastre, anunció que se cambió de empresa proveedora de urea. Tras las observaciones que la Contraloría de la República indicó sobre la ganadora de la buena pro, Ready Oil Supply.

En la conferencia de prensa de la Presidencia del Consejo de Ministros, el titular de la cartera manifestó que han decidido tomar las recomendaciones de la Contraloría para avanzar el proyecto y este pueda beneficiar a los agricultores.

“Hemos decidido tomar en cuenta las recomendaciones que ha planteado la Contraloría y avanzar con el proyecto determinando la buena pro a la tercera (empresa) que no está objetada bajo ningún punto de vista aun cuando eso signifique un mayor precio en esta adquisición”, declaró.

Asimismo, agregó que, en el proceso de compra realizado por Agro Rural, se optó por una empresa de las tres que quedaron finalistas. Todas ofrecían un periodo de entrega entre 44 y 45 días.

Irregularidades

Como se recuerda, la Contraloría General de la República encontró irregularidades en la tercera licitación de las 65,587 toneladas de urea. Por ello, recomendó descalificar a la empresa Ready Oil Supply LLC, quien no había sido del todo clara en la presentación de sus estados financieros.

Según el informe presentado, la empresa no cumplió en presentar sus estados financieros de los tres últimos años, solo entregó del año 2021. Entre sus descargos por la ausencia de los documentos indicaron que debido a la pandemia no realizaron actividades. Sin embargo, el órgano supervisor detectó que la información que brindó dicha empresa no era verdad, ya que fue constituida el 4 de febrero del 2021. Esto fue corroborado en la página web del Departamento de Estado de Florida, Estados Unidos.

En este sentido, no era posible que entreguen dicho documento, ya que la empresa aún no existía . Por ello, se denunció la falta de criterio al momento de ser evaluada cada organización.

A pesar de todo el sustento, en una primera oportunidad, la entidad adscrita al Midagri, Agro Rural, respaldó a la empresa ganadora de la licitación y respondió a la Contraloría. En el documento señaló que la compra del producto se realizó de manera transparente y con trato igualitario.

Bono para agricultores

En la conferencia de prensa, también anunció un bono para los productores agrarios que cuentan con tierras de menos de 5 hectáreas. Esta ayuda económica ayudaría a 132 mil agricultores y se podrá acceder a partir del 22 de agosto y se espera que se acceda a un subsidio de S/ 138. Además, mencionó que el saco de 50 kilos de fertilizante urea tiene el precio promedio de S/211.

