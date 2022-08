Contraloría recomienda descalificar a la empresa ganadora de la tercera licitación de urea de Midagri por presuntas irregularidades. Foto: Agencia Andina/ Composición

La Contraloría General de la República informó irregularidades en la tercera licitación de las 65,587 toneladas de urea del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), por lo que recomendó que se descalificara a la empresa ganadora Ready Oil Supply LLC.

De acuerdo con lo que se detalla en el informe, la empresa no cumplió en presentar sus estados financieros de los tres últimos años, como requisito del proceso. Solo presentó los correspondientes al año 2021. Para subsanar esta irregularidad, Ready Oil Supply LLC indicó que en los años 2019 y 2020 no realizó actividades debido a la pandemia contra la COVID-19. Por ello, mencionó “que no tuvo operaciones”.

No obstante, la Contraloría detectó que la información brindada por la empresa “no es cierta”, porque en su constitución de empresa se certifica que es una compañía de responsabilidad limitada y organizada el 4 de febrero de 2021. Esta información fue corroborada por la Contraloría en la página web del Departamento de Estado de Florida, Estados Unidos.

El sustento de la Contraloría es que no era imposible la presentación de los documentos, porque aún no se encontraba constituida. “Advirtiéndose que recién se había constituido en el año 2021, era imposible que presentara dichos estados financieros”, se menciona en el reporte.

Ante lo mencionado, el órgano supervisor denunció la falta de uniformidad, por parte del equipo de compras de Midagri, en la aplicación de criterios respecto a la evaluación de las ofertas presentadas por los postores, entre ellos Direcagro-Grupo 06 SA, con faltas parecidas.

Contraloría recomendó que se descalificara a la empresa ganadora Ready Oil Supply LLC. Foto: Agencia Andina.

MÁS MOTIVOS PARA LA DESCALIFICACIÓN

Por otro lado, la Contraloría no está de acuerdo con que los postores condicionen el plazo de entrega de la urea a la recepción de la carta de crédito. A pesar de que, se estableció que recién ocurriría un día posterior hábil de la notificación de la orden de compra.

Además, descubrieron plazos diferentes de entrega del abono, cuando ya se había establecido en 45 y 60 días calendario para el primer y segundo lote. Esto sería un incumplimiento con los requisitos establecidos en el expediente técnico.

“En conclusión, el postor Ready Oil Supply LLC no cumpliría con acreditar la presentación de estados financieros de los tres últimos años, toda vez que, fue constituido el 4 de febrero de 2021, incumpliendo lo establecido en el requisito 4.3 del numeral IV ‘Requisitos de los participantes con carácter eliminatorio’, por lo que dicha oferta debería ser considerada descalificada”, se lee en el documento.

MIDAGRI RESPONDE

La entidad adscrita al Midagri, Agro Rural, respaldó a la empresa ganadora de la licitación y respondió a la Contraloría. En el documento señaló que la compra del producto se realizó de manera transparente y con trato igualitario.

Sobre los estados financieros de la empresa de los tres últimos años indicó que “Estos se han requerido con el fin de acreditar sola y exclusivamente solvencia y capacidad financiera”.

Sin embargo, no se tomó en cuenta que dicha organización mintió al mencionar que no tuvo operaciones en los años 2019 y 2021 por la pandemia, cuando esta fue inscrita recién el 4 de febrero del 2021. Además, indicó que ha generado un ahorro de US$ 2 millones 830.24.

SEGUIR LEYENDO